ИИ вытесняет офисных работников: Названы самые популярные профессии 2025 года
HR-эксперт Лялина: В 2025 году будут популярны профессии, связанные с ИИ
В 2025 году на рынке труда, как и в минувшем году, будет наблюдаться нехватка квалифицированных специалистов, уверена член Национального союза кадровиков Ирина Лялина. По её словам, сегодня запросы работодателей не совпадают с желаниями молодых людей, которые предпочитают гибкие форматы занятости.
У молодёжи популярностью пользуются профессии, связанные с искусственным интеллектом, разработкой контента, анализом данных, а также творческие направления. В целом ИИ начинает вытеснять офисных работников, чьи задачи постепенно автоматизируются.
«Интерес к офисным вакансиям постепенно снижается, что связано с ростом автоматизации и внедрением искусственного интеллекта. Многие рутинные задачи, ранее выполняемые людьми, заменяются цифровыми решениями...» — отметила собеседница РИАМО.
HR-эксперт подчеркнула, что традиционные профессии — врачи, инженеры, специалисты по логистике, программисты и тестировщики — тоже не теряют свой популярности. Кроме того, в 2025 году работодатели будут отдавать предпочтение высококвалифицированным разработчикам, специалистам по кибербезопасности и аналитикам.
«Наибольшим спросом пользуются компетенции, которыми пока владеет немногие: базовые знания программирования в качестве дополнения к основной профессии, навыки работы с социальными сетями, искусственным интеллектом, чат-ботами, анализом больших данных», — добавила специалист.
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