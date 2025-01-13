ИИ вытесняет офисных работников: Названы самые популярные профессии 2025 года

В 2025 году на рынке труда, как и в минувшем году, будет наблюдаться нехватка квалифицированных специалистов, уверена член Национального союза кадровиков Ирина Лялина. По её словам, сегодня запросы работодателей не совпадают с желаниями молодых людей, которые предпочитают гибкие форматы занятости.

У молодёжи популярностью пользуются профессии, связанные с искусственным интеллектом, разработкой контента, анализом данных, а также творческие направления. В целом ИИ начинает вытеснять офисных работников, чьи задачи постепенно автоматизируются.

«Интерес к офисным вакансиям постепенно снижается, что связано с ростом автоматизации и внедрением искусственного интеллекта. Многие рутинные задачи, ранее выполняемые людьми, заменяются цифровыми решениями...» — отметила собеседница РИАМО.

HR-эксперт подчеркнула, что традиционные профессии — врачи, инженеры, специалисты по логистике, программисты и тестировщики — тоже не теряют свой популярности. Кроме того, в 2025 году работодатели будут отдавать предпочтение высококвалифицированным разработчикам, специалистам по кибербезопасности и аналитикам.