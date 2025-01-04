Праздничный синдром: Россиянам рассказали, как избежать выгорания при возвращении на работу

Вклиниться в рабочий ритм после новогодних праздников порой бывает невыносимо трудно, однако это испытание можно преодолеть, если сделать такой переход плавным и постепенным. Об этом в беседе с Life.ru рассказал HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике Гарри Мурадян.

«Исследования показывают, что резкий переход от отдыха к интенсивной работе может привести к стрессу и выгоранию. Постарайтесь начать с лёгких задач, которые не требуют высокой концентрации. Это поможет вашему организму адаптироваться к привычному ритму без излишнего стресса», — отметил он.

По данным исследования, проведённого в Harvard Business Review чёткое планирование задач повышает продуктивность и снижает уровень тревожности. Составьте список дел на первую неделю после праздников, определите приоритетные задачи и сосредоточьтесь на их выполнении, советует Мурадян. Это позволит вам избежать чувства перегруженности и даст ощущение контроля над ситуацией. Установка слишком амбициозных целей сразу после возвращения может привести к разочарованию и снижению мотивации. Исследования показывают, что реалистичные и достижимые цели способствуют повышению уверенности и удовлетворенности работой. Начните с небольших задач и постепенно увеличивайте их объём.

Не забывайте о значении заботы о себе для восстановления энергии. Регулярные физические упражнения, прогулки на свежем воздухе и медитация помогают снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие. Также важно следить за режимом сна и питания, чтобы поддерживать высокий уровень энергии. Поделитесь своими ощущениями с коллегами. Исследования показывают, что поддержка со стороны окружающих помогает справляться со стрессом и повышает общую удовлетворенность работой. Общение с коллегами создаст позитивную атмосферу в команде и поможет всем вместе преодолеть постпраздничный спад. Гарри Мурадян HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации карьеры

Сфокусируйтесь на положительных моментах, которые ждут вас в новом году. Новые проекты и возможности для развития могут стать отличной мотивацией для работы. Психологические исследования подтверждают, что позитивное мышление способствует повышению продуктивности и улучшению эмоционального состояния. Праздничный синдром — это временное состояние, которое можно преодолеть с помощью правильных стратегий, считает специалист. Главное — помнить о своих потребностях и давать себе время на адаптацию. Используйте эти советы для того, чтобы вернуться к работе с новыми силами и вдохновением.