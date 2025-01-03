Начинаем с «горячих точек»: Клинер рассказала, как быстро привести в порядок квартиру после праздников

После новогодних праздников и весёлых гуляний в квартирах многих остаётся настоящий беспорядок, с которым не всегда хочется долго возиться. Тем не менее, быстро справиться с хаосом и вернуться к отдыху вполне возможно, применив определённую стратегию. О лучших лайфхаках при уборке Life.ru рассказала руководитель отдела качества клинингового сервиса «Домовёнок» Екатерина Приходько.

В первую очередь, эксперт рекомендовала начать с «горячих точек» — убрать в самых грязных или заметных местах. Например, кухонный стол, раковина или гостиная обычно загрязняются первыми во время праздников. Также специалист напомнила о важности правильной сортировки мусора. Лучше сразу разделить отходы на перерабатываемые (бутылки, банки) и обычные — так уборка пройдет быстрее и будет более экологичной.

«Замачивайте посуду. Пока моете что-то ещё, пусть грязные кастрюли и стаканы отстаиваются в тёплой воде с моющим средством. Потом отмыть их будет легко. Избавляйтесь от пятен также сразу. Если увидели следы от шампанского на диване или воска от свечей на столе, займитесь ими немедленно, пока пятно не «въелось», — добавила Приходько.

Не забывайте и про ёлку, особенно если она живая, а не искусственная. Чтобы избежать рассыпания иголок при уборке, важно заранее застелить вокруг дерева старое покрывало или плёнку. Это упростит сбор хвои. Также стоит обратить внимание на холодильник, где во время новогодних праздников хранится множество блюд. Нейтрализовать запах поможет лимонный сок, а для очистки ковров и мягкой мебели можно использовать соду.

После очистки поверхностей, например, слабым раствором воды и уксуса (в пропорции 1:1), рекомендуется застелить диван свежим пледом. Всё это можно делать под любимую музыку или аудиокнигу, что сделает процесс уборки более приятным и быстрым. Однако, если праздники прошли действительно бурно и справиться самостоятельно не удаётся, лучше обратиться к профессионалам, резюмировала Приходько.