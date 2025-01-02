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Регион
2 января, 18:47

Держит слово: Милонов в новогодние праздники проводит рейды по борделям

Милонов отправился в рейд по публичным домам в новогодние праздники

Депутат Госдумы Виталий Милонов в новогодние праздники и не думает отдыхать: вместо этого он, как и анонсировал в беседе с Life.ru, проводит рейды по борделям и публичным домам.

Депутат Госдумы Виталий Милонов проводит рейды по борделям и публичным домам. Видео © Telegram / Виталий Милонов

«Депутат Виталий Милонов держит слово: проводит новогодний рейд по борделям. Зашёл депутат Милонов с товарищами в бордель и встретили мигранта, трансгендера, гомосексуалиста* и проститута. И всё это один человек. Человек — нетрадиционный оркестр», — написал в своём телеграм-канале Милонов.

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Ранее Life.ru рассказал, как депутаты Госдумы планируют встретить Новый год и провести зимние праздники. Тогда-то Виталий Милонов и заявил, что в начале января намерен отправиться в рейды по закрытию вейп-шопов и публичных домов.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Telegram / Виталий Милонов

Ольга Сливченко
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