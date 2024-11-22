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22 ноября, 08:35

Педофилы, наркоманы и либералы: Милонов назвал главных врагов детей в Сети

Милонов: Дети до 14 должны пользоваться соцсетями только с разрешения родителей

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить для детей до 14 лет доступ в социальные сети. По его словам, разрешение на вход в интернет наследникам должны выдавать родители. И рано или поздно такой закон примут.

«Они должны осознавать все последствия и контролировать ребёнка», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что ограниченная дееспособность гражданина наступает в 14 лет, а до этого у него нет паспорта, поэтому родители должны через свою личную запись подтверждать право ребёнка на доступ в соцсети.

Милонов уверен, что родители должны иметь возможность ограничить своих наследников от нежелательного общения. К главным врагам детей в Интернете депутат отнёс педофилов, наркоманов, либералов, веганов, бинарных личностей и тарологов.

«Поэтому надо всё-таки спросить у мамы и папы, хотят ли они, чтобы тарологи со своими чёрными ногтями лезли к нашим детям», — заключил политик.

Мизулина: Запретить соцсети детям до 14 лет нельзя по техническим причинам
Мизулина: Запретить соцсети детям до 14 лет нельзя по техническим причинам

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с более жёсткой инициативой. Она предложила полностью запретить пользование соцсетями детям до 14 лет. При этом подростки до 18 лет перед входом в Интернет должны получать согласие родителей, добавила омбудсмен.

Борис Эльфанд
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