Педофилы, наркоманы и либералы: Милонов назвал главных врагов детей в Сети

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить для детей до 14 лет доступ в социальные сети. По его словам, разрешение на вход в интернет наследникам должны выдавать родители. И рано или поздно такой закон примут.

«Они должны осознавать все последствия и контролировать ребёнка», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что ограниченная дееспособность гражданина наступает в 14 лет, а до этого у него нет паспорта, поэтому родители должны через свою личную запись подтверждать право ребёнка на доступ в соцсети.

Милонов уверен, что родители должны иметь возможность ограничить своих наследников от нежелательного общения. К главным врагам детей в Интернете депутат отнёс педофилов, наркоманов, либералов, веганов, бинарных личностей и тарологов.

«Поэтому надо всё-таки спросить у мамы и папы, хотят ли они, чтобы тарологи со своими чёрными ногтями лезли к нашим детям», — заключил политик.