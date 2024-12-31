Рейд по борделям и командировки: Депутаты Госдумы рассказали Life.ru, как проведут Новый год
Милонов планирует отправиться в рейд по борделям в первых числах января
Депутаты Госдумы на новогодних каникулах будут работать, но и от праздника отказываться не собираются. В беседе с Life.ru парламентарии поделились, как встретят Новый год.
Депутаты Госдумы рассказали о том, как встретят Новый год. Видео © Life.ru
Петербуржец Виталий Милонов намерен встретиться Новый год традиционно — с нормандскими блюдами на столе. При этом уже в начале января он планирует отправиться в рейды по закрытию вейп-шопов и публичных домов. Также депутат рассказал, что свой самый необычный Новый год он встретил в Ливане, когда снимал фильм. Важное правило Милонова — ни капли за новогодним столом.
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А вот председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий разнообразию салатов и других блюд предпочитает картофельное пюре и котлету. На каникулах депутат планирует посетить исторические регионы.
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