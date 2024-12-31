Рейд по борделям и командировки: Депутаты Госдумы рассказали Life.ru, как проведут Новый год

Депутаты Госдумы на новогодних каникулах будут работать, но и от праздника отказываться не собираются. В беседе с Life.ru парламентарии поделились, как встретят Новый год.

Депутаты Госдумы рассказали о том, как встретят Новый год. Видео © Life.ru

Петербуржец Виталий Милонов намерен встретиться Новый год традиционно — с нормандскими блюдами на столе. При этом уже в начале января он планирует отправиться в рейды по закрытию вейп-шопов и публичных домов. Также депутат рассказал, что свой самый необычный Новый год он встретил в Ливане, когда снимал фильм. Важное правило Милонова — ни капли за новогодним столом.

«В Новый год без алкоголя — в этом радость, сила, воля. Русский — значит трезвый», — поделился Милонов.

А вот председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий разнообразию салатов и других блюд предпочитает картофельное пюре и котлету. На каникулах депутат планирует посетить исторические регионы.

Ярослав Самылин обычно встречает праздник с семьёй, но однако как-то раз в студенческие времена был экстраординарный случай. Будущий депутат вместе с друзьями застрял на трассе в новогоднюю ночь, так как закончился бензин. Ребята смогли выкрутиться из ситуации. Они дошли до заправки, где купили не только топливо, но и фейерверк, который запустили в честь Нового года.

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