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Регион
31 декабря, 10:50

Рейд по борделям и командировки: Депутаты Госдумы рассказали Life.ru, как проведут Новый год

Милонов планирует отправиться в рейд по борделям в первых числах января

Депутаты Госдумы на новогодних каникулах будут работать, но и от праздника отказываться не собираются. В беседе с Life.ru парламентарии поделились, как встретят Новый год.

Депутаты Госдумы рассказали о том, как встретят Новый год. Видео © Life.ru

Петербуржец Виталий Милонов намерен встретиться Новый год традиционно — с нормандскими блюдами на столе. При этом уже в начале января он планирует отправиться в рейды по закрытию вейп-шопов и публичных домов. Также депутат рассказал, что свой самый необычный Новый год он встретил в Ливане, когда снимал фильм. Важное правило Милонова — ни капли за новогодним столом.

«В Новый год без алкоголя — в этом радость, сила, воля. Русский — значит трезвый», — поделился Милонов.

А вот председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий разнообразию салатов и других блюд предпочитает картофельное пюре и котлету. На каникулах депутат планирует посетить исторические регионы.

Ярослав Самылин обычно встречает праздник с семьёй, но однако как-то раз в студенческие времена был экстраординарный случай. Будущий депутат вместе с друзьями застрял на трассе в новогоднюю ночь, так как закончился бензин. Ребята смогли выкрутиться из ситуации. Они дошли до заправки, где купили не только топливо, но и фейерверк, который запустили в честь Нового года.

Алексей Куринный встречает 2025 год в предвкушении фирменного оливье от жены и ежегодной семейной фотографии у ёлки, а Нина Останина собирается самостоятельно декорировать праздничный стол и в полночь вместе с близкими посмотреть обращение президента России Владимира Путина.

10 необычных новогодних обрядов, чтобы правильно начать 2025 год
10 необычных новогодних обрядов, чтобы правильно начать 2025 год

Ранее Life.ru делился идеями, как провести время с семьёй на длинных новогодних каникулах 2025 года. Это список занятий для тех, кто не хочет просто объедаться салатами, смотреть сериалы и ругать детей, измазанных шоколадными конфетами. Вместе с родными можно устроить кулинарный день, совершить маленькое путешествие в соседний город или деревню, сходить на творческие мастер-классы, вспомнить детство и поиграть в снежки, устроить вечер игр, покормить животных, которые остались на зимовку в городе, или устроить домашний кинотеатр.

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
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