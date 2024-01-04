7 идей для проведения времени с семьёй на длинных новогодних каникулах

Праздники — лучшее время, чтобы побыть с семьёй и получить незабываемые впечатления от общения с близкими людьми. Торжества в кругу родных — это удовольствие и душевное тепло, эффективный способ уменьшить стресс и улучшить психическое здоровье. Они позволяют отвлечься от суеты и проблем, поделиться приятными воспоминаниями, создать позитивную атмосферу в доме. Рассказываем, как интересно и увлекательно провести новогодние каникулы с семьёй.

1. Кулинарный день

Чем заняться в новогодние каникулы родителям с детьми. Фото © Shutterstock

Что может быть лучше вкусного ужина или десерта? Конечно же, вкусный ужин, который приготовлен стараниями семьи! Выберите любимое блюдо или освойте новый рецепт. Дети точно будут в восторге от имбирных пряников или ароматного пирога.

2. Маленькое путешествие в соседний город или деревню

На Новый год мы стараемся уехать в тёплые страны или крупные города, где предлагается множество развлечений. Но и в соседнем селе можно увидеть что-нибудь новое и интересное. Соберитесь и отправляйтесь с семьёй в небольшую поездку, которая принесёт много неожиданных открытий.

3. Творческие мастер-классы

Как провести новогодние каникулы всей семьёй: 7 идей. Фото © Shutterstock

Организуйте специальную зону для творчества, где дети смогут рисовать, лепить или создавать новогодние поделки. Подготовьте кисти, краски, глину, бумагу и другие материалы для детского творчества. Или пригласите художника или ремесленника для проведения мастер-класса, который научит детей и взрослых создавать удивительные подарки своими руками.

Но можно обойтись и своими силами. Для этого не нужно слишком много: немного материалов и хорошее настроение. Это будет гораздо веселее, чем играть в компьютер всю ночь. А уж насколько полезнее!

4. Соберите весёлую компанию и поиграйте в снежки

Если у вас есть дети, то этой забавы вам не избежать. А если нет, то это не повод отказываться от любимого с детства новогоднего занятия. Соберите родных, друзей и отправляйтесь играть. Причём необязательно даже планировать это развлечение, просто киньте снежком в одного из приятелей, а дальше пойдёт цепная реакция. И через пять минут все вокруг будут участвовать в снежном бою!

5. Вечер игр

Эти занятия помогут насладиться Новым годом и праздниками в кругу семьи. Фото © Shutterstock

Настольные игры — отличный способ весело провести время и сблизиться с семьёй. Особенно такое развлечение понравится малышам, если приготовить маленькие подарки за победу. На полках магазинов можно найти массу настольных игр для детей всех возрастов. Есть даже семейные игры. Поэтому выберите подходящую игру и устраивайтесь за столом поудобнее.

6. Покормите животных, оставшихся на зимовку в городе

Зимой животные особенно нуждаются в корме, поэтому сделайте доброе дело: сходите в парк и покормите белок, уточек или любых других животных. Там также всегда есть голуби или воробьи, которые с удовольствием съедят ваши угощения. К тому же можно сделать кормушку или скворечник своими руками. Особенно это занятие понравится детям.

7. Устройте домашний кинотеатр

Как весело и необычно провести новогодние выходные всей семьёй: 7 идей. Фото © Shutterstock

Устройте у себя в квартире домашний кинотеатр и посмотрите любимые фильмы или мультфильмы. Приготовьте тёплый плед, какао, попкорн и выберите лучшие рождественские истории. Можно погасить свет и зажечь ночники для более комфортной атмосферы. Включите что-нибудь новенькое или пересмотрите любимые семейные фильмы, например "Один дома" или "Гринч — похититель Рождества".