Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 08:00

Тест: Советский гражданин отгадает все 6 фактов о ёлочных игрушках, а зумер — ни одного

Пока молодёжь мастерит огромные банты, ценители советского декора достают коллекцию стеклянных шишек! А на чьей стороне вы?

Главные символы Нового года можно перечислять бесконечно, но про ёлку точно не забудет никто! Сейчас для украшения пушистой зелёной красавицы выбирают самые лучшие игрушки и гирлянды, определяют цветовую гамму и стараются попасть в тренды. Но во времена СССР всё было чуть иначе: ёлка пестрила разноцветными яркими зверушками, колокольчиками, мишурой и даже шарами с изображением вождей! В XXI веке стоимость советского новогоднего декора доходит до сотен тысяч, но мало кто знает, какую историю хранят в себе эти реликвии. Пришло время разобраться!

А на вашей ёлке нашлось место для парочки раритетных игрушек? Если да, то вы с лёгкостью угадаете советский фильм по кадру с зелёной красавицей! Новый год уже на носу, поэтому самое время выбрать мотивационный девиз на следующие 365 дней. Скорее выбирайте понравившуюся ёлку и узнайте, чья цитата поддержит вас в сложные времена!

Как пережить новогоднее застолье с семьёй, которая вас бесит: 5 советов, спасающих нервы
Как пережить новогоднее застолье с семьёй, которая вас бесит: 5 советов, спасающих нервы
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Максим Блохин /Фотохроника, © Freepik / pvproductions

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Новый год
  • елка
  • Ностальгия
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar