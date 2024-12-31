Тест: Советский гражданин отгадает все 6 фактов о ёлочных игрушках, а зумер — ни одного
Пока молодёжь мастерит огромные банты, ценители советского декора достают коллекцию стеклянных шишек! А на чьей стороне вы?
Главные символы Нового года можно перечислять бесконечно, но про ёлку точно не забудет никто! Сейчас для украшения пушистой зелёной красавицы выбирают самые лучшие игрушки и гирлянды, определяют цветовую гамму и стараются попасть в тренды. Но во времена СССР всё было чуть иначе: ёлка пестрила разноцветными яркими зверушками, колокольчиками, мишурой и даже шарами с изображением вождей! В XXI веке стоимость советского новогоднего декора доходит до сотен тысяч, но мало кто знает, какую историю хранят в себе эти реликвии. Пришло время разобраться!
А на вашей ёлке нашлось место для парочки раритетных игрушек? Если да, то вы с лёгкостью угадаете советский фильм по кадру с зелёной красавицей! Новый год уже на носу, поэтому самое время выбрать мотивационный девиз на следующие 365 дней. Скорее выбирайте понравившуюся ёлку и узнайте, чья цитата поддержит вас в сложные времена!
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Максим Блохин /Фотохроника, © Freepik / pvproductions