Тест: Советский гражданин отгадает все 6 фактов о ёлочных игрушках, а зумер — ни одного

Главные символы Нового года можно перечислять бесконечно, но про ёлку точно не забудет никто! Сейчас для украшения пушистой зелёной красавицы выбирают самые лучшие игрушки и гирлянды, определяют цветовую гамму и стараются попасть в тренды. Но во времена СССР всё было чуть иначе: ёлка пестрила разноцветными яркими зверушками, колокольчиками, мишурой и даже шарами с изображением вождей! В XXI веке стоимость советского новогоднего декора доходит до сотен тысяч, но мало кто знает, какую историю хранят в себе эти реликвии. Пришло время разобраться!