Как в Советском Союзе отмечали Новый год: были ли каникулы или все работали 1 января

Новый год — это время, когда за столом собираются семьи, а улицы освещают гирлянды. Но так ли это было в Советском Союзе? Праздник, который мы сегодня воспринимаем как время отдыха, когда-то проходил совсем иначе. Как и почему Новый год из редкого удовольствия превратился в главное событие зимы? Давайте разберёмся.

Новый год под запретом: можно ли было праздновать

Как во времена СССР отмечали Новый год. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Василий Егоров

После революции 1917 года Новый год оказался в «немилости». Связывать праздник с Рождеством стало нежелательно — государство боролось с религиозными традициями. Но разве можно запретить людям радоваться смене календаря? Нет! И даже если праздновали тайком, праздничные ужины, ёлки и подарки оставались частью жизни.

Когда ёлка вернулась в советские дома?

Всё изменилось в 1935 году, когда Павел Постышев выступил с инициативой «вернуть детям ёлку». Это было воспринято на ура: яркое новогоднее деревце стало символом счастливого детства, а Новый год — временем для семейных посиделок. Власти активно поддержали инициативу, ведь праздник мог отвлечь граждан от тягот повседневной жизни.

Почему 1 января долго не было выходным?

Отдыхали ли в СССР после Нового года или сразу шли работать? Фото © ТАСС / Клипиницер Борис

Несмотря на любовь к празднику, 1 января оставалось рабочим днём вплоть до 1947 года. Трудиться после ночных застолий было, мягко говоря, нелегко — и власти решили сделать этот день выходным. Однако, если праздник выпадал на воскресенье, понедельник был рабочим. Каникул как таковых не существовало — отдых ограничивался одним днём.

Были ли новогодние каникулы в СССР?

Полноценных каникул не было, но это не мешало людям создавать праздничное настроение. Школьники уходили на зимние каникулы, а взрослые возвращались к работе уже 2 января. Зато в дни праздника были массовые гуляния, катания на лыжах и санках. Вечером семьи собирались за столом, чтобы под звуки курантов проводить старый год и загадать желания на новый.

Когда появились современные новогодние каникулы?

Когда мы начали так долго отдыхать на новогодних каникулах? Фото © ТАСС / Христофоров Валерий

Всё перевернулось в 90-е. В 1991 году Рождество стало официальным выходным, а в 1992 году добавили 2 января. Постепенно каникулы увеличились — и с 2012 года россияне отдыхают с 1-го по 8 января. Теперь это полноценный зимний отпуск — время, чтобы выспаться, встретиться с друзьями и провести время с семьёй.