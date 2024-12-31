Беглый актёр Алексей Панин* не смог оспорить приговор в апелляционном военном суде
Апелляционный суд признал законным приговор Панину* за оправдание терроризма
Алексей Панин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актёру-иноагенту Алексею Панину*, которому в сентябре было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в инстанции.
«Суд постановил: решение суда первой инстанции в отношении Панина оставить без изменения, жалобу его защиты — без удовлетворения», — пояснили ТАСС в суде.
Напомним, в отношении обосновавшегося в Европе Алексея Панина* завели уголовное дело за оправдание терроризма после спорных высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля актёра заочно арестовали. В мае 2023 года МВД объявило артиста в розыск, а в сентябре он был признан виновным. 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 6 годам колонии.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов.