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31 декабря, 05:18

Беглый актёр Алексей Панин* не смог оспорить приговор в апелляционном военном суде

Апелляционный суд признал законным приговор Панину* за оправдание терроризма

Алексей Панин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Алексей Панин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актёру-иноагенту Алексею Панину*, которому в сентябре было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в инстанции.

«Суд постановил: решение суда первой инстанции в отношении Панина оставить без изменения, жалобу его защиты — без удовлетворения», — пояснили ТАСС в суде.

Напомним, в отношении обосновавшегося в Европе Алексея Панина* завели уголовное дело за оправдание терроризма после спорных высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля актёра заочно арестовали. В мае 2023 года МВД объявило артиста в розыск, а в сентябре он был признан виновным. 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 6 годам колонии.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов.

Андрей Бражников
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