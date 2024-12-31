Беглый актёр Алексей Панин* не смог оспорить приговор в апелляционном военном суде

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актёру-иноагенту Алексею Панину*, которому в сентябре было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в инстанции.