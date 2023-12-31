Секрет кремлёвских курантов: С какого удара начинается новый год Вассерман: Новый год начинается с первым звуком перезвона курантов 31 декабря, 09:30 Новый год начинается с первым звуком перезвона курантов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Уже сегодня все россияне соберутся за праздничным столом, чтобы встретить Новый год. Традиционно все послушают обращение президента и замрут в ожидании ударов курантов на Спасской башне Кремля. С какого же удара начинается новый год? Спойлер, не с первого, не с шестого и даже не с последнего.

Начальник службы времени Астрономического института им. П.К. Штернберга Евгений Федосеев ранее рассказывал Лайфу, что на самом деле новый год начинается с первых звуков перезвона перед боем курантов. Он также объяснил, что традиция перезвона перед боем появилась в прошлом веке.

"С первых "дзинь-дзинь-дзинь" уже начинается новый год, бой курантов — это уже первые секунды следующего дня. А в случае с 31 декабря — бой курантов прозвучит уже в новом году", — отметил часовщик.

Москвовед Михаил Фёдоров подтвердил, что радоваться наступлению нового года можно с первых нот мелодии, которая звучит со Спасской башни. Он также углубился в историю и рассказал, что первые куранты были установлены на Фроловской башне Кремля — именно так раньше называлась Спасская башня — в 1642 году мастером Христофором Галовеем. Играли часы совершенно другую мелодию.

Фото © ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko Jr

"При Николае II куранты играли "Боже, царя храни!", — рассказал Михаил Фёдоров. — А когда в Кремле оказался Владимир Ленин, то на площади звучал "Интернационал". Сегодня со Спасской башни играет приятная музыка, с неё начинается отсчёт нового года".

Публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман также заявил, что Новый год начинается с первым звуком перезвона курантов, ещё до часового боя. Вассерман объясняет это устройством механических часов, на которых начало действия механизма боя проще синхронизировать с точным временем. Число ударов боя в разных часах разное, пояснил Вассерман, и курантный перезвон занимает разное время, поэтому согласовать первый звук перезвона курантов с точным временем несравненно проще, чем выстраивать механизм, позволяющий начать бой курантов.

"Новый год начинается с первыми звуками перезвона курантов. Поэтому чокаться бокалами с шампанским лучше с первым перезвоном, а закончить пить этот игристый напиток — с последним ударом боя часов", — добавил Вассерман.

Кстати, ранее Лайф узнал, что около 91% россиян намерены смотреть новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. В качестве главных праздничных ритуалов россияне отмечают следующие традиции: готовить новогоднее угощение (97%), поднять фужеры под бой курантов (92%), слушать речь президента (91%), смотреть новогодние фильмы (84%), возможность посмотреть или запустить салют (75%).

Авторы Александра Вишнякова