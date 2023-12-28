Подавляющее большинство россиян планирует смотреть новогоднее обращение Путина

Примерно 91% россиян намерены смотреть новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на проведённый "Синергией" опрос.

"В качестве праздничных ритуалов россияне отмечают следующие традиции: готовить новогоднее угощение (97%), поднять фужеры под бой курантов (92%), слушать речь президента (91%), смотреть новогодние фильмы (84%), возможность посмотреть или запустить салют (75%)", — сказано в результатах исследования.

При этом 72% респондентов признались, что любят отмечать Новый год, 22% относятся к этому событию достаточно спокойно, не нравится праздновать только 6% опрошенных. Также опрос показал, где россияне будут встречать 2024-й: 67% — дома или на даче, 12% — в ресторане, 9% — в гостях. На работе в это время останутся 5%, в другой город поедут 4%, а 3% отправятся за границу.

Кроме того, 61% опрошенных планируют встречать Новый год с семьёй, 25% — с друзьями, 8% — вместе с коллегами, а 6% — в одиночестве. В основном длинные выходные россияне хотят провести дома (49%), 19% намерены ходить в гости, 12% собираются посетить культурные или развлекательные мероприятия.

Опрошенные назвали и свои любимые фильмы, которые смотрят на Новый год: "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Один дома" и "Ёлки". В результатах исследования отмечается, что подобные праздничные традиции формируют культурный код и объединяют граждан.

Примечательно, что 69% респондентов не хотят подводить итоги года, а 23% сделают это мысленно или письменно. При этом 8% даже поделятся итогами с окружающими. Конкретные цели на будущий год ставят 27% россиян, абстрактные — 41%. Большинство граждан намечают цели в сферах здоровья (34%), карьеры и дохода (30%), семьи (26%), отдыха и хобби (10%).