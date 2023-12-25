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25 декабря, 12:27

Песков заинтриговал подробностями новогоднего обращения Путина

Песков не сказал, откуда Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался говорить, откуда в этом году президент РФ Владимир Путин будет выступать во время традиционного новогоднего видеообращения.

"Это вы узнаете в новогоднюю ночь", — заинтриговал Песков журналистов.

Кремль не будет анонсировать формат новогоднего обращения Путина
Кремль не будет анонсировать формат новогоднего обращения Путина

Напомним, если раньше глава государства традиционно поздравлял граждан нашей страны на фоне Кремля, то в этом году он выступил не один, а с военнослужащими за спиной. Видеообращение было записано в штабе Южного военного округа, который расположен в Ростове-на-Дону. Причём оно стало самым популярным эфирным событием прошлого года.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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