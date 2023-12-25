Песков заинтриговал подробностями новогоднего обращения Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался говорить, откуда в этом году президент РФ Владимир Путин будет выступать во время традиционного новогоднего видеообращения.

Напомним, если раньше глава государства традиционно поздравлял граждан нашей страны на фоне Кремля, то в этом году он выступил не один, а с военнослужащими за спиной. Видеообращение было записано в штабе Южного военного округа, который расположен в Ростове-на-Дону. Причём оно стало самым популярным эфирным событием прошлого года.