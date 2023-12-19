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Кремль не будет анонсировать формат новогоднего обращения Путина

19 декабря, 09:30
<p>Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Кремль не будет анонсировать формат новогоднего телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как вы знаете, мы никогда этого не анонсируем, не будем и в этом году", — так Песков ответил на вопрос журналистов, как президент будет поздравлять россиян.

Напомним, что в прошлом году он записал обращение вместе с бойцами СВО.

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А ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год в кругу близких людей за праздничным столом. Он хочет порадовать близких подарками, но признался, что ещё не знает какими, — пока "не был в магазине". Кстати, на днях в президентском корпусе Кремля, где располагаются рабочий и представительский кабинеты Владимира Путина, нарядили ёлку. Лайф публиковал фото.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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