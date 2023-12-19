Кремль не будет анонсировать формат новогоднего обращения Путина
Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Кремль не будет анонсировать формат новогоднего телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как вы знаете, мы никогда этого не анонсируем, не будем и в этом году", — так Песков ответил на вопрос журналистов, как президент будет поздравлять россиян.
Напомним, что в прошлом году он записал обращение вместе с бойцами СВО.
"Это не моё личное имущество": Путин пошутил о полномочиях в ответ на предложение перекрасить его Aurus
А ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год в кругу близких людей за праздничным столом. Он хочет порадовать близких подарками, но признался, что ещё не знает какими, — пока "не был в магазине". Кстати, на днях в президентском корпусе Кремля, где располагаются рабочий и представительский кабинеты Владимира Путина, нарядили ёлку. Лайф публиковал фото.