"Это не моё личное имущество": Путин пошутил о полномочиях в ответ на предложение перекрасить его Aurus Путин пообещал подумать над предложением перекрасить машину Aurus из его кортежа 18 декабря, 17:11 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин ответил на предложение перекрасить автомобили Aurus, на которых он передвигается. Такую дерзкую идею озвучил один из присутствующих во время встречи главы государства с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям.

Президент РФ Владимир Путин ответил на предложение перекрасить его автомобили. Видео © LIFE

Молодой человек занимается покраской автомобилей и хочет показать своё мастерство на деле. В качестве примера он замахнулся на автомобиль из кортежа Путина. Цвет он предложил выбрать главе государства самому. В зале тут же раздались смешки, однако президент пояснил участникам встречи, что речь идёт о серьёзных технологиях.

"Это не просто взять кисточку и красить, это высокотехнологичное производство. <…> Покраска — это сложный процесс и относится к высокотехнологичной сфере. Это действительно интересный процесс. Я рад, что вы выбрали такую сферу, она интересная и нужная", — объяснил Путин.

Он не стал отказываться от предложения, но отметил, что машины кортежа — не его личные, а государственные, поэтому над ответом придётся подумать. По словам российского лидера, какой-нибудь вариант будет обязательно найден.

Также на встрече Путин похвалил участника, который признался, что учится и подрабатывает курьером. По словам президента, хорошо, когда дети способны "карабкаться" наверх сами, а не полагаться на достаток родителей.

Авторы Татьяна Миссуми