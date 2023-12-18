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"Это не моё личное имущество": Путин пошутил о полномочиях в ответ на предложение перекрасить его Aurus

Путин пообещал подумать над предложением перекрасить машину Aurus из его кортежа

18 декабря, 17:11
<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин ответил на предложение перекрасить автомобили Aurus, на которых он передвигается. Такую дерзкую идею озвучил один из присутствующих во время встречи главы государства с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям.

Президент РФ Владимир Путин ответил на предложение перекрасить его автомобили. Видео © LIFE

Молодой человек занимается покраской автомобилей и хочет показать своё мастерство на деле. В качестве примера он замахнулся на автомобиль из кортежа Путина. Цвет он предложил выбрать главе государства самому. В зале тут же раздались смешки, однако президент пояснил участникам встречи, что речь идёт о серьёзных технологиях.

"Это не просто взять кисточку и красить, это высокотехнологичное производство. <…> Покраска — это сложный процесс и относится к высокотехнологичной сфере. Это действительно интересный процесс. Я рад, что вы выбрали такую сферу, она интересная и нужная", — объяснил Путин.

Он не стал отказываться от предложения, но отметил, что машины кортежа — не его личные, а государственные, поэтому над ответом придётся подумать. По словам российского лидера, какой-нибудь вариант будет обязательно найден.

Путин неожиданно нашёл себе наставника по "важному" вопросу

Путин неожиданно нашёл себе наставника по "важному" вопросу

Также на встрече Путин похвалил участника, который признался, что учится и подрабатывает курьером. По словам президента, хорошо, когда дети способны "карабкаться" наверх сами, а не полагаться на достаток родителей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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