Путин неожиданно нашёл себе наставника по "важному" вопросу Путин в шутку попросил наставника поработать с ним над опозданиями 18 декабря, 16:37 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин шутливо попросил поработать с ним над опозданиями. Так он ответил одному из педагогов во время встречи с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям. Лайф публикует видео.

Президент РФ Владимир Путин иронично ответил про опоздания. Видео © LIFE

Одна из наставниц взяла слово и рассказала, что ученица поблагодарила её за полученный опыт и неожиданно призналась: "Вы научили меня не опаздывать". Путин вежливо перебил педагога и с улыбкой сказал: "Поработать надо будет с вами отдельно".

Кроме того, в ходе мероприятия Путин заметил, что нужно уметь доносить до окружающих людей свои мысли спокойным голосом, а не громким, от которого стёкла дрожат.

Авторы Татьяна Миссуми