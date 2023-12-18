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Путин неожиданно нашёл себе наставника по "важному" вопросу

Путин в шутку попросил наставника поработать с ним над опозданиями

18 декабря, 16:37
<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин шутливо попросил поработать с ним над опозданиями. Так он ответил одному из педагогов во время встречи с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям. Лайф публикует видео.

Президент РФ Владимир Путин иронично ответил про опоздания. Видео © LIFE

Одна из наставниц взяла слово и рассказала, что ученица поблагодарила её за полученный опыт и неожиданно призналась: "Вы научили меня не опаздывать". Путин вежливо перебил педагога и с улыбкой сказал: "Поработать надо будет с вами отдельно".

Путин призвал представить свой ответ видеоиграм с "плохими русскими"

Путин призвал представить свой ответ видеоиграм с "плохими русскими"

Кроме того, в ходе мероприятия Путин заметил, что нужно уметь доносить до окружающих людей свои мысли спокойным голосом, а не громким, от которого стёкла дрожат.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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