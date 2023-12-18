Путин неожиданно нашёл себе наставника по "важному" вопросу
Путин в шутку попросил наставника поработать с ним над опозданиями
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин шутливо попросил поработать с ним над опозданиями. Так он ответил одному из педагогов во время встречи с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям. Лайф публикует видео.
Президент РФ Владимир Путин иронично ответил про опоздания. Видео © LIFE
Одна из наставниц взяла слово и рассказала, что ученица поблагодарила её за полученный опыт и неожиданно призналась: "Вы научили меня не опаздывать". Путин вежливо перебил педагога и с улыбкой сказал: "Поработать надо будет с вами отдельно".
Кроме того, в ходе мероприятия Путин заметил, что нужно уметь доносить до окружающих людей свои мысли спокойным голосом, а не громким, от которого стёкла дрожат.