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18 декабря, 16:11

В президентском корпусе Кремля нарядили ёлку

В президентском корпусе Кремля, где располагаются рабочий и представительский кабинеты президента России Владимира Путина, установили новогоднюю ёлку. Фото с места публикует Лайф.

Нарядное праздничное дерево по традиции украшает вход у парадной лестницы. Украшения, как и в прошлом году, выбраны в тёплых золотых и красных оттенках, на лапах красуются шары, банты и даже театральные маски.

В президентском корпусе Кремля нарядили ёлку. Фото © LIFE

В президентском корпусе Кремля нарядили ёлку. Фото © LIFE

В президентском корпусе Кремля нарядили ёлку. Фото © LIFE

В президентском корпусе Кремля нарядили ёлку. Фото © LIFE

25 метров новогоднего настроения: В Подмосковье спилили "царь-ёлку" для Кремля

25 метров новогоднего настроения: В Подмосковье спилили "царь-ёлку" для Кремля

А ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год в кругу близких людей за праздничным столом. Он хочет порадовать близких подарками, но признался, что ещё не знает какими, — пока "не был в магазине".

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LIFE

Александр Юнашев
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