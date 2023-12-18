В президентском корпусе Кремля, где располагаются рабочий и представительский кабинеты президента России Владимира Путина, установили новогоднюю ёлку. Фото с места публикует Лайф.

Нарядное праздничное дерево по традиции украшает вход у парадной лестницы. Украшения, как и в прошлом году, выбраны в тёплых золотых и красных оттенках, на лапах красуются шары, банты и даже театральные маски.

В президентском корпусе Кремля нарядили ёлку. Фото © LIFE

В президентском корпусе Кремля нарядили ёлку. Фото © LIFE