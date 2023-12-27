Ёлка, премия, пьянка: Стало известно, как изменился словарный запас россиян перед Новым годом

Перед Новым годом растёт не только число покупок, но и количество слов, которые употребляются в рабочих чатах в связи с праздником. Так, аналитики выяснили, что за последние полтора месяца о главном атрибуте Нового года — ёлке — стали говорить на 242% чаще: если 6 ноября её упомянули всего 883 раза, то к 20 декабря — уже больше четырёх тысяч раз.

Количество сообщений в чатах о торжестве за тот же период увеличилось на 77%. В онлайн-сервисе Wazzup, проанализировав рабочую переписку компаний, рассказали Лайфу, что слова "новый" и "год" в начале исследования произнесли более 37 тысяч и 29,5 тысячи раз, а в конце — 65,5 тысячи и 47 тысяч раз соответственно. "Рождество" мелькало реже — всего 911 раз в начале ноября и 9,9 тысячи в середине декабря.

О желании увидеть под ёлкой "подарок" сначала высказались 45 тысяч раз, через полтора месяца это число увеличилось на 29%. Слово "выходной" же стали произносить на 4% меньше, зато на 1554% чаще начали говорить "после праздников". "Салаты" появлялись в беседах на 30% чаще: "оливье" в ноябре упомянули 777 раз, а в декабре — четыре тысячи, положительная динамика наблюдается и с "селёдкой под шубой".

Также опрос показал, о каких новогодних фильмах и передачах стали чаще говорить россияне. Самая популярная картина — "Один дома": за полтора месяца число упоминаний о ней возросло на 1534%. О "Гарри Поттере" в ноябре говорили 10 тысяч раз, а в декабре — только 3,2 тысячи. Об "Иронии судьбы" высказались лишь один раз и пять раз соответственно. "Голубой огонёк" сначала вовсе никого не заинтересовал, а затем про него вспомнили только дважды.

Обсуждали россияне и погоду. Количество выпавшего "снега" в начале ноября интересовало собеседников почти три тысячи раз, а к середине декабря — 19 тысяч. О "морозе" переживали 5,2 тысячи и 17,4 тысячи раз соответственно. Речь могла идти и о волшебнике: слово "дед" фигурировало сначала 8,4 тысячи раз, затем — 16,7 тысячи. При этом "Снегурочку" обсуждали реже.

Многие офисные работники перед праздниками мечтают о бонусах. "Премия" в ноябре мелькала 3,6 тысячи раз, в декабре употреблять слово стали на 15% меньше. Похожая история с "тринадцатой зарплатой": произносить такое словосочетание за полтора месяца стали на 58% реже. "Корпоратив" в декабре употреблялся чаще на 201%, а "тайный Санта" — на 2016%.

Не обошлось в этот период без мата. Фразу, означающую, что всё надоело, в начале ноября произнесли 19 тысяч раз, а в середине декабря — 30 тысяч. Желание сильно напиться, употребив "бухать" и "пьянка", изъявили 50 тысяч и 31 тысячу раз на старте мониторинга, а на финише — 54 тысячи и 33 тысячи раз соответственно. И всё же настроение у участников исследования, а это 20 тысяч человек, — приподнятое. Об этом говорит частота употребления выражений "с наступающим праздником" и "с наилучшими пожеланиями" (+101% и +206% за полтора месяца соответственно).