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31 декабря 2022, 19:35

Тайна кремлёвских курантов: С какого удара начинается Новый год

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что Новый год начинается с шестого удара курантов. У экспертного сообщества своя правда. Лайф разобрался, когда же всё-таки "часы двенадцать бьют" и когда загадывать желание.

<p>Фото © РИА "Новости" / Михаил Воскресенский</p>

Фото © РИА "Новости" / Михаил Воскресенский

Лидер эсэров заявил Лайфу, что пятью первыми ударами куранты на Спасской башне Московского Кремля отсчитывают последние секунды уходящего года. А на шестом ударе начинается отсчёт нового часа, нового дня и нового года. Эксперты опровергают это утверждение. По их словам, новый год начинается не с первого удара, не с шестого и не с последнего. Новый год наступает сразу, как только раздастся музыка (перезвон курантов) Спасской башни.

Главный часовщик страны — начальник Службы времени Астрономического института им. П.К. Штернберга Евгений Федосеев — пояснил, что новый год начинается с первых звуков перезвона, перед боем курантов. Он также прокомментировал Лайфу, что традиция перезвона перед боем появилась в прошлом веке.

"С первых "дзинь-дзинь-дзинь" уже начинается новый год, бой курантов — это уже первые секунды следующего дня. А в случае с 31 декабря — бой курантов прозвучит уже в 2023 году", — добавил часовщик.

Фото © РИА "Новости" / Евгений Биятов

Фото © РИА "Новости" / Евгений Биятов

Москвовед Михаил Фёдоров подтвердил, что радоваться наступлению нового года можно с первых нот мелодии, которая звучит со Спасской башни. Первые куранты были установлены на Фроловской башне Кремля — именно так раньше называлась Спасская башня — в 1642 году мастером Христофором Галовеем. Играли часы совершенно другую мелодию.

"При Николае II куранты играли "Боже, царя храни!", — рассказал Михаил Фёдоров. — А когда в Кремле оказался Владимир Ленин, то на площади звучал "Интернационал". Сегодня со Спасской башни играет приятная музыка (в 6 часов, в полдень, в 18 часов и в полночь — гимн России, в 3, 9, 15 и 21 час — "Славься" Михаила Глинки. — Прим. ред.), с неё начинается отсчёт нового года".

Публицист и победитель многочисленных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман также заявил, что новый год начинается с первым звуком перезвона курантов, ещё до часового боя. Вассерман объясняет это устройством механических часов, на которых начало действия механизма боя проще синхронизировать с точным временем. Число ударов боя в разных часах разное, пояснил Вассерман, и курантный перезвон занимает разное время, поэтому согласовать первый звук перезвона курантов с точным временем несравненно проще, чем выстраивать механизм, позволяющий начать бой курантов.

Фото © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Фото © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

"Новый год начинается с первыми звуками перезвона курантов. Поэтому чокаться бокалами с шампанским лучше с первым перезвоном, а закончить пить этот игристый напиток — с последним ударом боя часов", — добавил Вассерман.

На самом деле не так уж важно, в какую именно секунду начнётся новый год. Главное — встретить его в хорошем настроении и в хорошей компании. Многие загадывают желание и думают о нём с первого боя курантов и до последнего. Тогда, по примете, оно точно исполнится.

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Наталия Хомякова
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    Комментарий

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    Ферапонт Ферапонтович28 декабря 2018, 12:47

    Я это выяснил ещё при СССР. Экспериментально - пришёл на Красную площадь с точными часами и проверил, во сколько они там звонят.

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