Россиянам рассказали, как настроиться на работу после новогодних каникул

Россияне постепенно возвращаются к рабочим будням после длинных новогодних каникул и последующих выходных. Чтобы этот процесс происходил безболезненно, необходимо в первую очередь начать соблюдать режим сна и бодрствования. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева.

«Если человек фрилансер, то также очень важно соблюдать расписание. Вплоть до того, что людям с трудоголизмом, я всегда рекомендую фиксировать в ежедневнике время окончания рабочего дня, например, 18 часов обвести в кружочек и написать «выключить компьютер, не отвечать на рабочие звонки, почту» и так далее», — рекомендовала эксперт.

По её словам, настраиваться на работу после затяжного отдыха необходимо постепенно, не взваливая на себя очень много обязанностей. Кроме того, бизнес-психолог рекомендовала в процессе адаптации не критиковать себя за невыполненные задачи. Однако и жалеть себя тоже не стоит.