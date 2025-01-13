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13 января, 06:41

Россиянам рассказали, как настроиться на работу после новогодних каникул

Психолог Гогуева: Настроиться на работу после праздников поможет режим сна

Настроиться на работу после праздников поможет режим сна. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Настроиться на работу после праздников поможет режим сна. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Россияне постепенно возвращаются к рабочим будням после длинных новогодних каникул и последующих выходных. Чтобы этот процесс происходил безболезненно, необходимо в первую очередь начать соблюдать режим сна и бодрствования. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева.

«Если человек фрилансер, то также очень важно соблюдать расписание. Вплоть до того, что людям с трудоголизмом, я всегда рекомендую фиксировать в ежедневнике время окончания рабочего дня, например, 18 часов обвести в кружочек и написать «выключить компьютер, не отвечать на рабочие звонки, почту» и так далее», — рекомендовала эксперт.

По её словам, настраиваться на работу после затяжного отдыха необходимо постепенно, не взваливая на себя очень много обязанностей. Кроме того, бизнес-психолог рекомендовала в процессе адаптации не критиковать себя за невыполненные задачи. Однако и жалеть себя тоже не стоит.

«То есть лучше выбрать золотую середину − отнестись к себе с пониманием, сочувствием и ставить более реалистичные как сроки, так и задачи», — подчеркнула психолог.

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Ранее психолог призвала отказаться от одной вещи ради эффективного отдыха перед работой. Кроме того, грустящим после окончания праздников россиянам рассказали, как победить хандру.

Борис Эльфанд
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