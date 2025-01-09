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9 января, 11:35

Грустящим после окончания праздников россиянам рассказали, как победить хандру

Психолог Карпова: Саморефлексия поможет справиться с послепраздничной хандрой

Возвращаясь на работу после длинных новогодних праздников, россияне могут ощущать послепраздничную хандру. Это состояние сопровождается быстрой утомляемостью, ощущением грусти, одиночества и даже страхом перед дальнейшим зимним периодом, заявила NEWS.ru психолог Ольга Карпова.

«После наслаждения длительным праздничным сезоном, получив заряд дофамина и серотина, человек сталкивается со снижением настроения, когда праздник заканчивается. Такой резкий скачок может вызвать дезориентацию и послепраздничную хандру», — отметила психолог.

Обычно такой период длиться несколько дней, но в крайних случаях плохое настроение может сохраняться неделями. Чтобы как можно быстрее побороть это состояние, Карпова посоветовала включить немного саморефлекции, подумать над тем, что расстраивает и выбивает из колеи.

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Кроме того, к началу рабочих будней следует отнестись с позитивом. Можно поделиться с коллегами приятными воспоминаниями, а затем определить себе задачи на ближайшие дни. Чёткое планирование времени поможет справиться с плохими эмоции. Также после работы надо побольше гулять, можно встретиться с друзьями, продлив себе новогоднее настроение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / F01 PHOTO

Алёна Зиновьева
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