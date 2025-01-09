Психолог объяснила, как пережить первый рабочий день после новогодних праздников

Первый рабочий день после длительных новогодних праздников часто становится испытанием. Вместо приятных встреч с друзьями, уютных застолий и лежания в кровати до обеда вновь приходится рано вставать и ехать в офис. Чтобы не испортить себе настроение в самом начале года, следует выполнить ряд рекомендаций директора Центра психологии СамГМУ Елены Мазанкиной.

По словам эксперта, необходимо дать себе время привыкнуть к новому, более жёсткому режиму. Поэтому начинать 9 января следует с разговора с коллегами. С ними можно поделиться приятными впечатлениями от праздников, обменяться маленькими подарками или попить чай с оставшимися от застолий конфетами.

«Сосредоточьтесь на позитивных моментах, которые могут вас вдохновить и сгладить резкий переход между отдыхом и работой», — посоветовала Мазанкина в беседе с RT.

Переключиться на рабочую атмосферу поможет обсуждение предстоящих задач и планов. Психолог посоветовала поначалу браться за лёгкую работу, которая не требует большой концентрации. В течение дня ритм надо наращивать, чтобы избежать накопления дел. Приоритетные задачи лучше выписать на отдельный листочек и выделить время на перерывы и перекусы. Отличным завершением первого после праздников рабочего дня станет активный отдых. Даже короткая прогулка поможет освежить мысли и подготовить вас к новым вызовам.