Психолог призвала отказаться от одной вещи ради эффективного отдыха перед работой

В этом году жителям России повезло — после длинных новогодних праздников надо поработать всего два дня, а потом вновь выходные. В эти дни, как советует психолог Инна Паустовская, следует качественно отдохнуть, чтобы подготовить организм к полноценной рабочей неделе.

Для этого эксперт советует отказаться от гаджетов и социальных сетей. Из-за экранного света мозг не отдыхает, поэтому происходит ещё большее напряжение.

«Если мы хотим отдохнуть от какой-то суеты, активности, то отдыхать нужно без телефона. А чтобы не было соблазна — телефон положить куда-нибудь подальше, чтобы нужно было встать, дойти и взять его», — отметила Паустовская в беседе с 360.ru.

На каникулах также важна смена деятельности, но при этом без фанатизма. Если плотно распланировать выходные дни, то можно быстро устать и тогда захочется отдых от отдыха. Можно не выходя из дома поиграть с детьми в настольные игры, посмотреть фильм или просто полежать на диване.