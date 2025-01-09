Психолог призвала отказаться от одной вещи ради эффективного отдыха перед работой
Психолог Паустовская: Отдых от гаджетов поможет мозгу расслабиться в выходные
В этом году жителям России повезло — после длинных новогодних праздников надо поработать всего два дня, а потом вновь выходные. В эти дни, как советует психолог Инна Паустовская, следует качественно отдохнуть, чтобы подготовить организм к полноценной рабочей неделе.
Для этого эксперт советует отказаться от гаджетов и социальных сетей. Из-за экранного света мозг не отдыхает, поэтому происходит ещё большее напряжение.
«Если мы хотим отдохнуть от какой-то суеты, активности, то отдыхать нужно без телефона. А чтобы не было соблазна — телефон положить куда-нибудь подальше, чтобы нужно было встать, дойти и взять его», — отметила Паустовская в беседе с 360.ru.
На каникулах также важна смена деятельности, но при этом без фанатизма. Если плотно распланировать выходные дни, то можно быстро устать и тогда захочется отдых от отдыха. Можно не выходя из дома поиграть с детьми в настольные игры, посмотреть фильм или просто полежать на диване.
После праздников также может возникать хандра и апатия. У некоторых это состояние проходит через пару дней, а у других может затягиваться на недели. Чтобы скорее вернуться в рабочий режим следует заняться саморефлексией и понять, что именно тревожит. Отвлечься поможет прогулка на свежем воздухе и встречи с друзьями.
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