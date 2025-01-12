В Госдуму внесли проект закона для уточнения понятия «отпуск»

В статье 107 Трудового кодекса РФ отмечается, что наиболее продолжительным видом отдыха россиян является отпуск. Однако само понятие не конкретизируется и не поясняется. Отпуском считают и освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребёнка, для ухода за ребёнком, и так называемый учебный отпуск, когда сотрудник совмещает работу с обучением.