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12 января, 16:47

В Госдуму внесли проект закона для уточнения понятия «отпуск»

Брянская областная дума внесла в Госдуму законопроект, уточняющий правовой статус понятия «отпуск». Соответствующий проект был размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

В статье 107 Трудового кодекса РФ отмечается, что наиболее продолжительным видом отдыха россиян является отпуск. Однако само понятие не конкретизируется и не поясняется. Отпуском считают и освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребёнка, для ухода за ребёнком, и так называемый учебный отпуск, когда сотрудник совмещает работу с обучением.

Новый законопроект предлагает закрепить в статье, что термин относится только к ежегодным оплачиваемым отпускам.

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Ранее в Госдуме предложили делить поровну пенсионные баллы супругов при разводе, если кто-то из них уходил в декретный отпуск. В текущем законодательстве РФ во время отпуска по уходу за ребёнком работник получает меньший пенсионный коэффициент.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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