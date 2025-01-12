В Госдуму внесли проект закона для уточнения понятия «отпуск»
Брянская областная дума внесла в Госдуму законопроект, уточняющий правовой статус понятия «отпуск». Соответствующий проект был размещён в электронной базе нижней палаты парламента.
В статье 107 Трудового кодекса РФ отмечается, что наиболее продолжительным видом отдыха россиян является отпуск. Однако само понятие не конкретизируется и не поясняется. Отпуском считают и освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребёнка, для ухода за ребёнком, и так называемый учебный отпуск, когда сотрудник совмещает работу с обучением.
Новый законопроект предлагает закрепить в статье, что термин относится только к ежегодным оплачиваемым отпускам.
Ранее в Госдуме предложили делить поровну пенсионные баллы супругов при разводе, если кто-то из них уходил в декретный отпуск. В текущем законодательстве РФ во время отпуска по уходу за ребёнком работник получает меньший пенсионный коэффициент.
Life.ru