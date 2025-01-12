Россиянам объяснили, выгодно ли покупать пенсионные баллы в 2025 году

Стоимость одного пенсионного балла в минувшем году составляла почти 50 800 рублей, а в 2025 году она превысила 59 240 рублей. Тем не менее, за деньги можно купить максимум восемь баллов, за которые придётся отдать более 473 930 рублей. Прибавка к пенсии при этом составит чуть более тысячи рублей, отметил аналитик Игорь Расторгуев.