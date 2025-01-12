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12 января, 09:07

Россиянам объяснили, выгодно ли покупать пенсионные баллы в 2025 году

Эксперт Расторгуев: Покупать небольшое количество пенсионных баллов выгодно

Стоимость одного пенсионного балла в минувшем году составляла почти 50 800 рублей, а в 2025 году она превысила 59 240 рублей. Тем не менее, за деньги можно купить максимум восемь баллов, за которые придётся отдать более 473 930 рублей. Прибавка к пенсии при этом составит чуть более тысячи рублей, отметил аналитик Игорь Расторгуев.

В беседе с РИАМО он подчеркнул, что покупать выгодно только небольшое количество пенсионных баллов. Это могут делать россияне предпенсионного возраста, самозанятые и официально нетрудоустроенные. Эксперт также обратил внимание, что иногда баллы теряются в «непрозрачной и громоздкой» системе. И зачастую гражданам приходится судиться с бывшими работодателями, чтобы восстановить отработанные баллы.

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Ранее россиянам рассказали о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году. Кроме того, в Госдуме предложили делить поровну пенсионные баллы супругов при разводе.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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