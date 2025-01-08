Россиянам рассказали о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году

Российским пенсионерам в этом году предстоит ориентироваться на новые экономические параметры, чтобы оптимизировать свои накопления. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Важным критерием для этого станет заработок: чтобы заработать один пенсионный балл, граждане должны получать не менее 275 900 рублей за год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек. Этот показатель играет ключевую роль в формировании будущих страховых пенсий», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

По словам Чаплина, чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов удастся накопить за время трудовой деятельности, тем больше будут пенсионные выплаты в будущем. Кроме того, для тех, кто хочет оформить страховую пенсию в этом году, необходимо набрать не менее 30 пенсионных баллов за весь период работы. При этом, по словам парламентария, не стоит упускать из виду, что в расчёт пенсии могут быть включены важные для общества периоды, такие как уход за ребёнком до полутора лет и служба в армии. Чаплин отметил, что указанные промежутки учитываются как дополнительные баллы, что помогает увеличить размер будущей пенсии.

«С начала 2025 года стоимость одного пенсионного балла была скорректирована и теперь составляет 142,76 рубля, что представляет собой увеличение почти на 10 рублей по сравнению с предыдущим значением, равным 133,05 рубля», — уточнил депутат.

Парламентарий дополнил, что ещё на 600 рублей увеличился размер фиксированной выплаты. Теперь он составляет 8728,73 рубля вместо прежних 8134,88 рубля.