Пенсии в России проиндексируют минимум четыре раза — депутат

На ближайшие два года в России запланированы четыре индексации пенсий. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

Парламентарий отметил, что 1 февраля 2026-го выплаты увеличатся на 4,5%, а 1 апреля — ещё на 5,5%. Эта тенденция будет продолжена и в 2027 году: индексация намечена на те же даты и составит 4% и 4,1% соответственно.