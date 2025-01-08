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8 января, 04:03

Пенсии в России проиндексируют минимум четыре раза — депутат

Депутат Чаплин: В ближайшие два года россиян ждут ещё четыре индексации пенсий

На ближайшие два года в России запланированы четыре индексации пенсий. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

Парламентарий отметил, что 1 февраля 2026-го выплаты увеличатся на 4,5%, а 1 апреля — ещё на 5,5%. Эта тенденция будет продолжена и в 2027 году: индексация намечена на те же даты и составит 4% и 4,1% соответственно.

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Недавно также стало известно, что в 2025 году работающих пенсионеров в РФ уровняют с неработающими. Для этого первым проиндексируют выплаты. Кроме того, с 1 января в стране выросла сумма прожиточного минимума. Теперь для трудоспособных граждан она составляет 19,3 тысячи рублей, для детей — 17,2 тысячи, а пенсионеров — 15,2 тысячи.

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Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Анатолий Цейко
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