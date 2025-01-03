Работающих пенсионеров в России уравняют с неработающими в 2025 году
Аналитик Солодовникова: Работающим пенсионерам проиндексируют пенсию в 2025 году
В России в 2025 году работающие пенсионеры получат такие же условия, как и неработающие. Об этом рассказала агентству «Прайм» аналитик из Президентской Академии Марина Солодовникова.
По её словам, впервые для работающих пенсионеров будет произведена индексация выплат. Однако перерасчёт затронет не текущую страховую пенсию, а её размер, скорректированный с учётом всех пропущенных повышений за периоды с 2016 года.
Напомним, с 1 января 2025 года пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,3 процента. Это стало возможным благодаря вступлению в силу нового федерального закона.
Ранее россиянам напомнили, что потребуется для выхода на пенсию в 2025 году. Для этого необходимо накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые зависят от суммы уплаченных взносов, трудового стажа и отсрочки выхода на пенсию. Кроме того, минимально необходимый трудовой стаж составит 15 лет.
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