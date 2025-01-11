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11 января, 19:03

В Госдуме предложили делить поровну пенсионные баллы супругов при разводе

Депутат Буцкая: Пенсионные баллы при разводе можно будет разделить

В Госдуме готовится законопроект, который позволит супругам, подавшим на развод, разделить пенсионные баллы поровну, если кто-то из них уходил в декретный отпуск. Об этом сообщила Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства. В текущем законодательстве России во время отпуска по уходу за ребёнком работник получает меньший пенсионный коэффициент.

«Тот, который находился в декрете, у него минимальное количество пенсионных баллов накапливалось за год, а у того, кто ходил на работу, у него количество баллов пенсионных значительно больше. И вот эта семья с ребёнком решает развестись… И в этом случае пенсионные баллы также можно было бы поделить между родителями: сложить мамины плюс папины и разделить на два», — сказала депутат в беседе с РИА «Новости».

Она подчеркнула, что воспитание ребёнка представляет собой сложную работу, поэтому при разводе разумно будет распределить пенсионные баллы.

Россиянам рассказали о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году
Россиянам рассказали о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году

Ранее россиянам рассказали, что с 1 февраля текущего года пенсии большинства пенсионеров будут увеличены. Размер индексации будет определён только в середине января, после того как будут проанализированы инфляционные показатели за 2024 год. По данным аналитиков, россияне, отметившие своё 80-летие в январе, в феврале смогут получить повышенную фиксированную выплату к пенсии в удвоенном размере.

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Shutterstock / FOTODOM / AVOCADO FAM

Александра Мышляева
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