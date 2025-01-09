Стало известно, кому повысят пенсии с 1 февраля
Эксперт Балынин сообщил, что с февраля вырастут пенсии у ряда категорий граждан
В России у большинства пенсионеров будут увеличены пенсии, начиная с 1 февраля наступившего года. Размер индексации выплат станет известен только в середине января по итогам изучения инфляционных показателей за 2024 год. Об этом рассказал RG.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В феврале пенсионеры получат одновременно и пенсию с новой индексацией, и доплату к индексации за январь», — пояснил он.
Аналитик добавил, что россияне, отметившие 80-летие в январе, получат в феврале фиксированную выплату к пенсии в двойном размере. Кроме того, больше будут получать пенсионеры, проработавшие в сфере угольной промышленности или в качестве пилотов в гражданской авиации.
Ранее Life.ru писал, что пенсионерам могут предоставляться налоговые льготы, льготы по оплате проезда, дополнительный отпуск без сохранения зарплаты. Например, можно получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по территории России к месту отдыха и обратно.