Стало известно, кому повысят пенсии с 1 февраля

В России у большинства пенсионеров будут увеличены пенсии, начиная с 1 февраля наступившего года. Размер индексации выплат станет известен только в середине января по итогам изучения инфляционных показателей за 2024 год. Об этом рассказал RG.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В феврале пенсионеры получат одновременно и пенсию с новой индексацией, и доплату к индексации за январь», — пояснил он.

Аналитик добавил, что россияне, отметившие 80-летие в январе, получат в феврале фиксированную выплату к пенсии в двойном размере. Кроме того, больше будут получать пенсионеры, проработавшие в сфере угольной промышленности или в качестве пилотов в гражданской авиации.