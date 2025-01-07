Пенсионеров освободили от ряда выплат. Каких трат можно избежать Юристы рассказали, за что могут не платить пенсионеры и что для этого нужно сделать. 6 января, 21:20 Пенсионеры имеют ряд льгот. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Toranico

Пенсионерам могут предоставляться налоговые льготы, льготы по оплате проезда, дополнительный отпуск без сохранения зарплаты. Например, можно получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по территории России к месту отдыха и обратно.

— Отметим, что для получения компенсации пенсионеру или его представителю нужно обратиться с заявлением и необходимыми документами в ТО СФР непосредственно (лично, в том числе при выездном приёме, через представителя), по почте, через МФЦ либо в электронной форме через единый портал госуслуг, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко.

Она также обратила внимание на перенос остатка имущественных вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды. Пенсионер вправе получить имущественные вычеты в размере произведённых расходов на покупку или строительство жилого дома, квартиры, комнаты, доли (долей) в них, а также на приобретение земельного участка.

— Размер имущественного вычета по расходам на приобретение или строительство жилья и вычета по расходам на уплату процентов по жилищному кредиту не может превышать соответственно 2 млн рублей и 3 млн рублей. При этом второй из этих налоговых вычетов может быть предоставлен в отношении только одного объекта недвижимого имущества, — пояснила Србуи Иващенко.

Пенсионер, получающий пенсию на основании законодательства РФ или другого государства, освобождается от уплаты налога на имущество. Это касается, в частности, квартир, домов, гаражей, машин, хозяйственных строений.

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что для применения льготы пенсионер может не предоставлять заявление в налоговый орган. Эта мера поддержки будет ему предоставлена на основании имеющихся сведений начиная с года, в котором у пенсионера возникло на неё право.

Пенсионеры имеют право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении.

— Следует отметить, что льготы по уплате земельного налога, включая установление величины налогового вычета, для пенсионеров могут быть установлены местным законодательством, — добавила Србуи Иващенко.

Льготы пенсионерам могут предусматриваться также региональным и местным законодательством. Рассмотрим некоторые из них на примере Москвы.

Так, в Москве одиноким пенсионерам, а также семьям, состоящим только из пенсионеров, предоставляется освобождение от платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов накопления ТКО.

— Пенсионерам Московской области может предоставляться ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату вывоза мусора в размере от 30% до 100% в зависимости от возраста, — пояснила Србуи Иващенко.

Кроме того, как в Москве, так и в Московской области пенсионеру могут предоставляться льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, если он относится к числу прочих категорий граждан, которым полагаются льготы, например к труженикам тыла.

Авторы Нина Важдаева