Президент Мексики Шейнбаум анонсировала введение ответных пошлин против США

Мексика зеркально ответит на решение США ввести увеличенные пошлины. Президент страны Клаудия Шейнбаум сообщила об этом в соцсети X.

«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, который включает тарифные и нетарифные меры для защиты интересов Мексики», — сказано в посте.

Шейнбаум добавила, что Мексика не заинтересована в конфронтации, но и не потерпит клевету в свой адрес со стороны Белого дома. Подобные конфликты решаются не введением тарифов, а путём диалога, напомнила она, предложив Дональду Трампу создать рабочую группу для урегулирования ситуации.