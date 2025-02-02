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2 февраля, 02:42

Президент Мексики Шейнбаум анонсировала введение ответных пошлин против США

Мексика зеркально ответит на решение США ввести увеличенные пошлины. Президент страны Клаудия Шейнбаум сообщила об этом в соцсети X.

«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, который включает тарифные и нетарифные меры для защиты интересов Мексики», — сказано в посте.

Шейнбаум добавила, что Мексика не заинтересована в конфронтации, но и не потерпит клевету в свой адрес со стороны Белого дома. Подобные конфликты решаются не введением тарифов, а путём диалога, напомнила она, предложив Дональду Трампу создать рабочую группу для урегулирования ситуации.

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Дональд Трамп официально ввёл пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая 1 февраля. По мнению республиканца, эти меры позволят компенсировать убытки от незаконной миграции и контрабанды. Непосредственных соседей политик обложил пошлинами в размере 25%, а Поднебесной досталось всего 10%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Octavio Hoyos

Тимур Хингеев
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