Президент Мексики Шейнбаум анонсировала введение ответных пошлин против США
Мексика зеркально ответит на решение США ввести увеличенные пошлины. Президент страны Клаудия Шейнбаум сообщила об этом в соцсети X.
«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, который включает тарифные и нетарифные меры для защиты интересов Мексики», — сказано в посте.
Шейнбаум добавила, что Мексика не заинтересована в конфронтации, но и не потерпит клевету в свой адрес со стороны Белого дома. Подобные конфликты решаются не введением тарифов, а путём диалога, напомнила она, предложив Дональду Трампу создать рабочую группу для урегулирования ситуации.
Дональд Трамп официально ввёл пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая 1 февраля. По мнению республиканца, эти меры позволят компенсировать убытки от незаконной миграции и контрабанды. Непосредственных соседей политик обложил пошлинами в размере 25%, а Поднебесной досталось всего 10%.
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