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2 февраля, 12:41

На матче НХЛ в Канаде освистали гимн США из-за решения Трампа

Болельщики НХЛ освистали гимн США в Канаде после введения Трампом пошлин

Фанаты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» освистали гимн США перед игрой против «Миннесоты Уайлд» (6:0) из-за решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины против северных соседей. Видео с эмоциональной реакцией быстро распространились в социальных сетях.

Канадцы освистали американский гимн. Видео © X / tarabull

Перед стартом матча на арене «Канейдиан Тайр-центр», рассчитанной на 20 тысяч зрителей, певица Мандиа исполнила гимны Канады и США. Во время исполнения американского гимна некоторые зрители начали свистеть и кричать. Подобная реакция зрителей на гимн США произошла и перед игрой между канадским клубом «Калгари Флэймз» и американским «Детройт Ред Уингз» (1:3), сообщил ведущий радиостанции Ched из Эдмонтона Кортни Терио на своей странице в X.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял о планах включить в состав США Канаду и принадлежащую Дании Гренландию. По его словам, это укрепит национальную безопасность страны и ослабит позиции России и Китая. Позже новый лидер Штатов ввёл строгие пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. При этом отмечалось, что Америка может увеличить размер пошлин, если Оттава решит ввести ответные меры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Александра Мышляева
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