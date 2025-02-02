Стало известно о планах ЕС жёстко ответить Трампу на введение пошлин

Европейская комиссия сообщила о готовности принять строгие ответные меры в случае, если Соединенные Штаты введут пошлины на импорт товаров из стран Евросоюза. Об этом информирует агентство France-Presse , ссылаясь на представителя Еврокомиссии.

По словам источника, Европейский Союз поддерживает низкие торговые тарифы, рассматривая их как ключевой элемент для экономического роста и стабильности. Он также подчеркнул, что любые несправедливые пошлины, введённые США, вызовут решительный и жёсткий ответ со стороны ЕС.