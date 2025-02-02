Стало известно о планах ЕС жёстко ответить Трампу на введение пошлин
ЕС предупредил об ответных мерах Трампу в случае введения пошлин на его товары
Европейская комиссия сообщила о готовности принять строгие ответные меры в случае, если Соединенные Штаты введут пошлины на импорт товаров из стран Евросоюза. Об этом информирует агентство France-Presse, ссылаясь на представителя Еврокомиссии.
По словам источника, Европейский Союз поддерживает низкие торговые тарифы, рассматривая их как ключевой элемент для экономического роста и стабильности. Он также подчеркнул, что любые несправедливые пошлины, введённые США, вызовут решительный и жёсткий ответ со стороны ЕС.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который устанавливает пошлины на импортируемые товары из Канады, Мексики и Китая. Этот документ вступит в силу 4 февраля. Размеры пошлин варьируются: на товары из Канады и Мексики они составят 25%, тогда как на китайскую продукцию — 10%. Власти этих стран уже заявили о намерении принять ответные меры. Так, мексиканский президент Шейнбаум уже поручила реализовать план, включающий в себя введение «тарифных и нетарифных мер» в отношении США.
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