В США уличили Трампа в подготовке к войне с Китаем

Президентские торговые инициативы Дональда Трампа по отношению к Китаю указывают на то, что США готовятся к войне с Пекином. Такую точку зрения высказал бывший морской пехотинец Брайан Берлетик.

«Совершенно очевидно, что цель состоит в подготовке к войне с Китаем, включая блокаду китайского морского судоходства», — написал он на своей странице в социальных сетях.

Берлетик полагает, что введение пошлин на товары из Канады и Мексики в первую очередь служит цели усиления разрыва США с Китаем, а вопросы борьбы с наркотиками и нелегальной миграцией являются лишь отговорками.