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2 февраля, 13:20

В США уличили Трампа в подготовке к войне с Китаем

Экс-морпех Берлетик: Торговые меры Трампа говорят о подготовке к войне с Китаем

Президентские торговые инициативы Дональда Трампа по отношению к Китаю указывают на то, что США готовятся к войне с Пекином. Такую точку зрения высказал бывший морской пехотинец Брайан Берлетик.

«Совершенно очевидно, что цель состоит в подготовке к войне с Китаем, включая блокаду китайского морского судоходства», — написал он на своей странице в социальных сетях.

Берлетик полагает, что введение пошлин на товары из Канады и Мексики в первую очередь служит цели усиления разрыва США с Китаем, а вопросы борьбы с наркотиками и нелегальной миграцией являются лишь отговорками.

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Напомним, что ранее Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Документ начнет действовать с 4 февраля. Ставки пошлин отличаются: на товары из Канады и Мексики составят 25%, а на продукцию из Китая — 10%. Власти стран уже сообщили о планах ввести ответные меры.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Александра Мышляева
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