В США уличили Трампа в подготовке к войне с Китаем
Экс-морпех Берлетик: Торговые меры Трампа говорят о подготовке к войне с Китаем
Президентские торговые инициативы Дональда Трампа по отношению к Китаю указывают на то, что США готовятся к войне с Пекином. Такую точку зрения высказал бывший морской пехотинец Брайан Берлетик.
«Совершенно очевидно, что цель состоит в подготовке к войне с Китаем, включая блокаду китайского морского судоходства», — написал он на своей странице в социальных сетях.
Берлетик полагает, что введение пошлин на товары из Канады и Мексики в первую очередь служит цели усиления разрыва США с Китаем, а вопросы борьбы с наркотиками и нелегальной миграцией являются лишь отговорками.
Напомним, что ранее Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Документ начнет действовать с 4 февраля. Ставки пошлин отличаются: на товары из Канады и Мексики составят 25%, а на продукцию из Китая — 10%. Власти стран уже сообщили о планах ввести ответные меры.
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