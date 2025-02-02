«Его стиль — шантаж»: В Китае предупредили США о последствиях новых пошлин Трампа
Эксперт Ван Ивэй: США столкнутся с последствиями новых пошлин Трампа
Меры, который Китай примет в ответ на введение пошлин американским президентом Дональдом Трампом, будут иметь последствия для потребителей, производителей и импортёров из США. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.
По словам эксперта, в основе стратегии хозяина Белого дома лежит шантаж, при помощи которого он надеется заставить торговых партнёров пойти на уступки.
«Стратегия, стиль Трампа заключаются в том, что он использует шантаж с целью вынудить своих торговых партнёров уступить, поэтому (изначально) он угрожал 60-процентными пошлинами. Однако экономика США не смогла бы выдержать такого удара», — сказал Ван Ивэй.
Экономика Штатов, как объяснил специалист, может серьёзно пострадать, поскольку 90% издержек от тарифов лягут на плечи самих потребителей. Ради сохранения стабильности в стране Трампу следует подумать о своём решении, подчеркнул Ивэй. По его мнению, пошлины размером в 10%, которые Трамп объясняет борьбой с фентанилом — это выполнение одного из предвыборных обещаний по поддержке традиционных ценностей в США.
«Первоначально пошлины были нацелены на сбалансирование торгового дефицита, а сейчас они направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как «мировой фабрики», проведение так называемых стратегических игр между США и Китаем», — утверждает эксперт.
Согласно прогнозам Ивэя, Китай будет опираться на принципы многосторонней торговли, установленные ВТО, как с юридической, так и с моральной точек зрения.
Также Пекин намерен предпринять ответные меры, которые станут ответом на ужесточение тарифов со стороны США. В таком случае, уверяет эксперт, американские потребители, импортёры и производители столкнуться с последствиями пошлин, введённых Трампом.
Напомним, что ранее Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Документ вступит в силу с 4 февраля. Размер пошлин варьируется: на товары из Мексики и Канады — 25%, на продукцию из Китая — 10%. Правительство Канады и Мексики уже заявили о своём намерении ввести ответные зеркальные меры. Представители Поднебесной планируют обратиться во Всемирную торговую организацию, а после подачи иска разработать соответствующие контрмеры.
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