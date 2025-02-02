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Регион
2 февраля, 05:06

Китай заявил о намерении обратиться в ВТО после введения Штатами пошлин

Министерство коммерции КНР объявило о планах страны подать иск во Всемирную торговую организацию и ввести ответные меры в отношении США. Так в Поднебесной отреагировали на решение Трампа увеличить тарифы на китайские товары.

Пекин считает, что действия Штатов нарушают правила ВТО. Они не только не помогают Вашингтону решить собственные проблемы, но и наносят удар торгово-экономическому сотрудничеству двух держав.

«В ответ на ошибочные действия со стороны США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов», — анонсировали в КНР.

Белый дом: Дональд Трамп ввёл пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
Белый дом: Дональд Трамп ввёл пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

Ранее о введении ответных мер заявили также власти Мексики и Канады. Оттава вдобавок рассмотрит возможность наложения ограничений на поставки ценных минералов и энергоресурсов.

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Shutterstock / FOTODOM / TdDie Image

Антон Голыбин
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