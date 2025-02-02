Китай заявил о намерении обратиться в ВТО после введения Штатами пошлин

Министерство коммерции КНР объявило о планах страны подать иск во Всемирную торговую организацию и ввести ответные меры в отношении США. Так в Поднебесной отреагировали на решение Трампа увеличить тарифы на китайские товары.

Пекин считает, что действия Штатов нарушают правила ВТО. Они не только не помогают Вашингтону решить собственные проблемы, но и наносят удар торгово-экономическому сотрудничеству двух держав.