Китай заявил о намерении обратиться в ВТО после введения Штатами пошлин
Министерство коммерции КНР объявило о планах страны подать иск во Всемирную торговую организацию и ввести ответные меры в отношении США. Так в Поднебесной отреагировали на решение Трампа увеличить тарифы на китайские товары.
Пекин считает, что действия Штатов нарушают правила ВТО. Они не только не помогают Вашингтону решить собственные проблемы, но и наносят удар торгово-экономическому сотрудничеству двух держав.
«В ответ на ошибочные действия со стороны США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов», — анонсировали в КНР.
Ранее о введении ответных мер заявили также власти Мексики и Канады. Оттава вдобавок рассмотрит возможность наложения ограничений на поставки ценных минералов и энергоресурсов.
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