Дельфины из Мексиканского залива пристрастились к наркотику, вызвавшему эпидемию в США

В последние годы внимание учёных привлекла весьма необычная и тревожная проблема — наркотики в организмах морских животных. Одним из самых ярких примеров стала история с дельфинами из Мексиканского залива, которые, как выяснилось, стали «потребителями» фентанила — опасного синтетического опиоида, ставшего причиной массовой эпидемии в США, сообщает KRIS-TV.

Всё началось в сентябре 2020 года, когда группа исследователей проводила плановый осмотр лодок в районе залива. В процессе они нашли тушу дельфина, которую учёные забрали с собой для дальнейшего анализа. На протяжении двух лет исследователи проводили различные эксперименты, пытаясь изучить состав тканей погибшего животного, и в конце концов обнаружили следы фентанила в жире.

Это открытие стало первым тревожным сигналом о проникновении наркотика в экосистему. Позже учёные изучили жир 83 живых дельфинов, и в 30 из них было найдено это опасное вещество. Морской биолог Дара Орбах, один из ведущих исследователей проекта, отметил, что пока не удалось точно установить, как именно фентанил попадает в организм дельфинов и других морских животных. Однако, по её мнению, наибольшее подозрение вызывают сточные воды, в которых могут содержаться фармацевтические и наркотические вещества. Они попадают в океан с сельскохозяйственными и городскими стоками.

Интересно, что многие из изученных дельфинов были старше десяти лет. Это открытие подтверждает, что проблема распространения фентанила среди морских животных не является случайной и, скорее всего, существует уже давно. Все эти годы она оставалась незамеченной или игнорировалась, что лишь усугубляло ситуацию. Орбах и его коллеги надеются, что новые исследования позволят отслеживать источник фентанила и разработать меры для его устранения из экосистемы.

Ранее аналогичное исследование проводилось в Бразилии, где учёные обнаружили повышенную концентрацию кокаина в организме длиннорылых акул. Это явление, по мнению специалистов, связано с контрабандистами, которые сбрасывают пакеты с наркотиками в воду, пытаясь избежать полицейских. Однако случай с дельфинами в Мексиканском заливе носит гораздо более системный и тревожный характер, поскольку речь идет о масштабном загрязнении экосистемы наркотическими веществами.