Загадка Делле: ученые обнаружили одинокого дельфина, который говорит сам с собой

В Балтийском море исследователи обнаружили необычного дельфина-афалину, который, по-видимому, разговаривает сам с собой. Впервые одинокий дельфин, получивший имя Делле, был замечен в 2019 году в проливе Свендборгсунд у острова Фюн в Дании. Афалины, также известные как бутылконосые дельфины, обычно живут в социальных группах. Однако Делле обитает в одиночестве, находясь за пределами привычного ареала своего вида.

Исследование, проведенное учеными из Университета Южной Дании и опубликованное в журнале Bioacoustics, показало, что Делле активно использует разнообразные звуковые сигналы. За 69 дней, с 8 декабря 2022 года по 14 февраля 2023 года, было зафиксировано 10 833 звука. Среди них — 2291 свист, 2288 импульсных сигналов, 5487 низкочастотных тональных звуков и 767 ударных сигналов. Эти звуки были записаны с помощью подводных устройств, которые ученые установили для изучения поведения необычного дельфина.

Особый интерес вызвали так называемые «сигнальные свисты», который служат для поддержания сплоченности группы и индивидуальны для каждого дельфина. В случае с Делле было выявлено три различных типа таких свистов, что может указывать на попытки общения или даже на внутренний диалог. Кроме того, были обнаружены три категории бифонических звуков, включающих комбинации различных компонентов свиста и импульсных сигналов.

Исследователи выдвинули несколько гипотез о причинах такого поведения. Одна из теорий предполагает, что Делле мог издавать звуки в надежде привлечь других дельфинов, находящихся поблизости. Согласно другой теории, это непроизвольные звуки — как у людей, которые смеются или говорят сами с собой, когда рядом никого нет.

Несмотря на то, что афалины известны своими развитыми социальными связями и обычно живут в стаях, поведение Делле остается загадкой. Ученым предстоит провести дальнейшие исследования, чтобы понять, почему этот дельфин ведет себя таким образом и какие факторы влияют на его звуковую активность.