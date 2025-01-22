Китай сделал Трампу жёсткое предупреждение из-за новой торговой войны

Официальный представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что победителя в войне тарифов между Пекином и Вашингтоном не может быть. Дипломат призвал Белый дом с уважением относиться к принципам рыночной экономики и соблюдать правила международного сотрудничества. И США, и Китаю одинаково выгодно создать благоприятную среду для двустороннего экономического и торгового сотрудничества, подчеркнул в своей речи Пэнъюй.

«Что касается вопроса о введении США дополнительных тарифов в отношении Китая: Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. В торговых войнах и войнах тарифов нет победителей», — приводит слова представителя дипмиссии агентство РИА «Новости».

Пэнъюй отверг обвинения президента США Дональда Трампа о контрабанде синтетического опиоида фентанила из КНР в Канаду и Мексику. По словам дипломата, Китай борется с незаконным оборотом наркотиков и оказывает поддержку Вашингтону для решения проблем. Диплмат напомнил, что американские партнёры признавали эффективность мер в борьбе с фентанилом.

«Китай готов продолжать сотрудничество в рамках контроля за оборотом наркотиков с США на основе равенства, взаимной выгоды и уважения. США должны дорожить доброй волей Китая и поддерживать с трудом завоёванную хорошую ситуацию в сотрудничестве по контролю за наркотиками», — заметил дипломат.

Пэнъюй сделал акцент на том, что КНР остаётся страной, в которой по-прежнему сохраняется «один из самых строгих и тщательных подходов» к контролю за оборотом запрещённых веществ.