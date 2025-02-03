Кремль решил не вмешиваться в торговую войну Трампа с Канадой, Мексикой и Китаем
Песков: У России нет желания вмешиваться в торговую войну США с иными странами
Россия не будет вмешиваться в торговые споры США, Канады, Мексики и КНР. Москва просто не хочет ассоциироваться с этим противостоянием и оценивать его, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле анонсированные американским лидером Дональдом Трампом таможенные пошлины элементом торговой войны.
«Там много своих напряжённостей. Поэтому у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим всем ассоциироваться и как-то это оценивать. Пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе», — сказал Песков.
Напомним, что Дональд Трамп ввёл 25% пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. В ответ на это последние две страны решили ввести аналогичные таможенные сборы на американские товары. В Европе, наблюдая за действиями президента США, начали беспокоиться, что он может затронуть и их интересы, поэтому пригрозили ему жесткими мерами.
Life.ru