Кремль решил не вмешиваться в торговую войну Трампа с Канадой, Мексикой и Китаем

Россия не будет вмешиваться в торговые споры США, Канады, Мексики и КНР. Москва просто не хочет ассоциироваться с этим противостоянием и оценивать его, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле анонсированные американским лидером Дональдом Трампом таможенные пошлины элементом торговой войны.

«Там много своих напряжённостей. Поэтому у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим всем ассоциироваться и как-то это оценивать. Пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе», — сказал Песков.