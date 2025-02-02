«Обесценил свои угрозы»: Пушков высказался о будущем США после введения Трампом пошлин
Пушков: Пошлины против Канады, Мексики и Китая навредят репутации США в мире
Угрозы президента США Дональда Трампа о введении и ужесточении санкций и пошлин могут плохо отразиться на репутации страны, приведя в конечном итоге к ухудшению позиций Вашингтона на мировой арене. Хозяин Белого дома «рискует заиграться с тарифными войнами и угрозами», навредив тем самым Штатам, заявил в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.
В своём телеграм-канале парламентарий отметил, что прежде всего после введения Трампом повышенных пошлин в США начнут расти цены на различные товары. Это пагубно отразиться на экономике страны.
«Чем выше стоимость поставляемого из Канады сырья, китайских и мексиканских комплектующих и т.п., тем выше стоимость конечной продукции в самих США», — подчеркнул Пушков.
Также сенатор подчеркнул, что главную ставку американский лидер делает на шантаж и угрозы, что вызовет негативное отношение к США во всех странах, которые затронут его меры.
«Вместо того, чтобы привести к улучшению позиций Америки в нынешнем мире, это способно привести к дальнейшему ухудшению её репутации и общего положения», — заметил Пушков.
Тарифные войны «с союзной Канадой, соседней Мексикой и могучим Китаем», по мнению сенатора, создадут для экономики США немалые сложности. Кроме того, парламентарий добавил, что Трамп окончательно обесценил свои угрозы ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар.
Напомним, ранее американский президент подписал документ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Указ, согласно которому размер пошлин варьируется от 10 до 25%, вступит в силу с 4 февраля. Канада и Мексика уже заявили, что намерены ввести ответные меры. Правительство Китая планирует обратиться во Всемирную торговую организацию и разработать соответствующие контрмеры.