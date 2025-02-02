«Обесценил свои угрозы»: Пушков высказался о будущем США после введения Трампом пошлин

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении и ужесточении санкций и пошлин могут плохо отразиться на репутации страны, приведя в конечном итоге к ухудшению позиций Вашингтона на мировой арене. Хозяин Белого дома «рискует заиграться с тарифными войнами и угрозами», навредив тем самым Штатам, заявил в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

В своём телеграм-канале парламентарий отметил, что прежде всего после введения Трампом повышенных пошлин в США начнут расти цены на различные товары. Это пагубно отразиться на экономике страны.

«Чем выше стоимость поставляемого из Канады сырья, китайских и мексиканских комплектующих и т.п., тем выше стоимость конечной продукции в самих США», — подчеркнул Пушков.

Также сенатор подчеркнул, что главную ставку американский лидер делает на шантаж и угрозы, что вызовет негативное отношение к США во всех странах, которые затронут его меры.

«Вместо того, чтобы привести к улучшению позиций Америки в нынешнем мире, это способно привести к дальнейшему ухудшению её репутации и общего положения», — заметил Пушков.