Золотая лихорадка: Трюдо нашёл «украинское» объяснение планам Трампа поглотить Канаду
Премьер Канады Трюдо считает реальными угрозы Трампа сделать страну 51-м штатом
Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо/ Фото © X/Justin Trudeau
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает реальными угрозы президента США Дональда Трампа сделать страну 51-м штатом Америки, а одна из причин кроется в её богатых месторождениях. Это следует из речи политика на экономическом саммите в Торонто, цитату из которой приводит телеканал CBC.
«Господин Трамп считает, что самый простой способ сделать это — поглотить нашу страну, и это вполне реально», — предупредил Трюдо в ходе конференции по экономическим отношениям между США и Канадой.
Саммит организовал офис Трюдо, чтобы выработать стратегию отношений с Вашингтоном в условиях угроз Трампа ввести против Канады крупные пошлины. Премьер-министр объяснил представителям канадского бизнеса и политического истеблишмента, что американскому лидеру, в частности, нужны полезные ископаемые. На Канадском щите, как известно, имеются огромные залежи руд железа, золота, меди, никеля, кобальта, урана, свинца, цинка и др. Телеканал CNN со ссылкой на двух присутствовавших на конференции крупных предпринимателей подтвердил, что Трюдо действительно озвучил данные опасения.
Как уже писал Life.ru, Трамп всерьёз рассматривает вопрос интеграции Канады в состав США, несмотря на то, что Трюдо заявил, что такая перспектива невозможна. Чтобы склонить Торонто, американский президент анонсировал пошлины в размере 25% на некоторые товары и 10% на энергетические ресурсы соседней страны. В ответ Канада пригрозила ввести аналогичный 25%-й таможенный сбор на американские товары.
К слову, позарился Трамп и на месторождения Украины. Он заявил, что Киев должен предоставить гарантии по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Владимир Зеленский уже готов отдать США ископаемые с освобождённых РФ территорий. Но есть одно «но» – большая часть залежей сосредоточена в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые уже вошли в состав России.