Золотая лихорадка: Трюдо нашёл «‎украинское» объяснение планам Трампа поглотить Канаду

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает реальными угрозы президента США Дональда Трампа сделать страну 51-м штатом Америки, а одна из причин кроется в её богатых месторождениях. Это следует из речи политика на экономическом саммите в Торонто, цитату из которой приводит телеканал CBC.

«Господин Трамп считает, что самый простой способ сделать это — поглотить нашу страну, и это вполне реально», — предупредил Трюдо в ходе конференции по экономическим отношениям между США и Канадой.