Трамп пообщался с Трюдо и приостановил введение пошлин на месяц

США задержат введение импортных пошлин на канадские товары на 30 дней. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после общения с американским президентом Дональдом Трампом.

«Введение предлагаемых тарифов будет приостановлено как минимум на 30 дней», — написал Трюдо в соцсети X.

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В разговоре Трюдо заявил, что Оттава представила новые гарантии по охране границ и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, премьер-министр пообещал выделить около миллиарда долларов на укрепление охраны границы между Канадой и США.