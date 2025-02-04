Трамп пообщался с Трюдо и приостановил введение пошлин на месяц
Трюдо: США приостановили введение пошлин на канадские товары на 30 дней
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Обложка © X / Justin Trudeau
США задержат введение импортных пошлин на канадские товары на 30 дней. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после общения с американским президентом Дональдом Трампом.
«Введение предлагаемых тарифов будет приостановлено как минимум на 30 дней», — написал Трюдо в соцсети X.
В разговоре Трюдо заявил, что Оттава представила новые гарантии по охране границ и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, премьер-министр пообещал выделить около миллиарда долларов на укрепление охраны границы между Канадой и США.
Стоит напомнить, что 3 февраля президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по поводу введения 25-процентных тарифов на импорт. Тогда же американский лидер анонсировал ещё один вечерний разговор с политиком.