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3 февраля, 22:16

Трамп пообщался с Трюдо и приостановил введение пошлин на месяц

Трюдо: США приостановили введение пошлин на канадские товары на 30 дней

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Обложка © X / Justin Trudeau

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Обложка © X / Justin Trudeau

США задержат введение импортных пошлин на канадские товары на 30 дней. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после общения с американским президентом Дональдом Трампом.

«Введение предлагаемых тарифов будет приостановлено как минимум на 30 дней», — написал Трюдо в соцсети X.

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В разговоре Трюдо заявил, что Оттава представила новые гарантии по охране границ и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, премьер-министр пообещал выделить около миллиарда долларов на укрепление охраны границы между Канадой и США.

Стоит напомнить, что 3 февраля президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по поводу введения 25-процентных тарифов на импорт. Тогда же американский лидер анонсировал ещё один вечерний разговор с политиком.

Лия Мурадьян
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