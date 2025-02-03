Взбешённый действиями Канады Трамп созвонился с Трюдо

Президент США Дональд Трамп заявил, что побеседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо относительно введения 25-процентных тарифов на импорт. Он также выразил намерение провести ещё один разговор с Трюдо до конца дня. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети TRUTH Social.

«Канада даже не позволяет американским банкам открываться и вести бизнес на своей территории. Как так? И таких вещей много, но также есть и война с наркотрафиком. Сотни тысяч людей погибли в США от наркотиков, которые поступают через границы с Мексикой и Канадой. Только что поговорил с Джастином Трюдо. Буду говорить с ним снова в 15:00 (23:00 мск)», — написал Трамп.