Трампа просветили о месторождениях редких металлов после предложения Зеленскому
Spiegel: На территории Украины нет металлов, которые хочет разрабатывать Трамп
Редкоземельных металлов, которые хочет разрабатывать президент США Дональд Трамп, на территории Украины нет. Об этом рассказал сотрудник Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальд Эльснер немецкому журналу Der Spiegel.
«Страна не занимает особого положения как сырьевая страна. Нет товаров, которые Трамп мог бы просто купить. Соглашение вряд ли может быть о конкретных веществах или количествах, которые могут быть отправлены в США», — уверен Эльснер.
В связи с этим для эксперта осталось загадкой, какие ресурсы имеет в виду Трамп, когда говорит о разработке месторождений Незалежной. Он считает проблематичным разработку рудников даже на западе Украины, которая менее всего пострадала за время конфликта. В связи с этим он советует Западу для начала просчитать рентабельность такого рода проектов. Эльснер назвал это трудной задачей, поскольку большая часть редких металлов и других полезных ископаемых расположена в Донбассе, который уже вошёл в состав России.
«Если бы такое сокровище хранилось там, оно также оказалось бы на территории, где в настоящее время находится Российская армия», — заключил эксперт.
Как уже писал Life.ru, Трамп заявил, что Украина должна предоставить гарантии по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. За это его раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Позже высокопоставленный украинский чиновник сообщил о готовности Киева к такой сделке с США. А Владимир Зеленский предлагает отдать США ископаемые металлы с освобождённых РФ территорий. Но есть одно «но» – большая часть залежей сосредоточена в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые уже вошли в состав России. В связи с этим Мария Захарова напомнила Украине о важном «ресторанном» правиле.
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