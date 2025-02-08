Редкоземельных металлов, которые хочет разрабатывать президент США Дональд Трамп, на территории Украины нет. Об этом рассказал сотрудник Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальд Эльснер немецкому журналу Der Spiegel.

«Страна не занимает особого положения как сырьевая страна. Нет товаров, которые Трамп мог бы просто купить. Соглашение вряд ли может быть о конкретных веществах или количествах, которые могут быть отправлены в США», — уверен Эльснер.

В связи с этим для эксперта осталось загадкой, какие ресурсы имеет в виду Трамп, когда говорит о разработке месторождений Незалежной. Он считает проблематичным разработку рудников даже на западе Украины, которая менее всего пострадала за время конфликта. В связи с этим он советует Западу для начала просчитать рентабельность такого рода проектов. Эльснер назвал это трудной задачей, поскольку большая часть редких металлов и других полезных ископаемых расположена в Донбассе, который уже вошёл в состав России.