Кулеба: На Украине убьют того, кто подпишет отказ от территорий

Администрация президента США Дональда Трампа совершила огромную «переговорную ошибку», когда решила, что вступление Украины в НАТО придётся отложить. Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что подписание мира с отказом от альянса даст шанс подписавшему выжить. Однако тот, кто в Киеве откажется от утраченных в ходе СВО территорий, будет, скорее всего, «убит физически или политически».

«Человек, который подпишет документ, условно, которым мы отказываемся от НАТО, у него ещё есть шансы выжить физически и политически, а человек, который подпишет договор с отказом от земель, его или убьют, или вынесут из политики», — сказал Кулеба во время интервью телеканалу «1+1».

По мнению экс-главы МИД страны команда Трампа сделала большую «переговорную ошибку», начав разговоры о том, что вопрос о вступлении в НАТО придётся отложить. Как утверждает Кулеба, эту тему можно было выгодно продать. Теперь же за этот прокат Киев будет вынужден платить.

«А [президенту РФ Владимиру] Путину зачем вам что-то платить, если он и так знает, что вы уже это сдали. Поэтому здесь чисто переговорная ошибка, и она, к сожалению, дорого нам обойдётся», — полагает бывший министр.

Кулеба считает, что играть нужно «вдлинную», а если и сдавать территории, то втридорога. Но сейчас у Украины нет под контролем настолько ценных ресурсов и земель, за которые можно было бы «продать» тему с НАТО.