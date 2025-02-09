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9 февраля, 13:52

Постпредство РФ при ООН высказалось о контактах с США по Украине

Небензя: РФ готова к контактам с США по Украине на равноправной основе

Россия открыта к контактам со Штатами по Украине, которые будут проходить на «равноправной основе с обязательным учётом российских интересов». Москва ожидает от Вашингтона «соответствующих сигналов», сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учёте российских интересов. Ждём соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая «спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня»,приводит слова дипломата РИА «Новости».

Небензя напомнил, что «для танго нужны двое», поэтому одного желания Москвы вести диалог с Вашингтоном будет недостаточно. Стало быть, очень многое зависит от того, какие решения будет принимать команда президента США Дональда Трампа.

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Ранее постпред России при отделении ООН и прочих международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов рассказал о необычном поведении американской делегации. По его словам, впервые за долгое время представители Штатов не спешат вступать в полемику и в целом ведут себя пассивно на заседаниях различных органов ООН.

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ТАСС / AP / Yuki Iwamura

Юрий Лысенко
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