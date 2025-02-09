Постпредство РФ при ООН высказалось о контактах с США по Украине

Россия открыта к контактам со Штатами по Украине, которые будут проходить на «равноправной основе с обязательным учётом российских интересов». Москва ожидает от Вашингтона «соответствующих сигналов», сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учёте российских интересов. Ждём соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая «спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Небензя напомнил, что «для танго нужны двое», поэтому одного желания Москвы вести диалог с Вашингтоном будет недостаточно. Стало быть, очень многое зависит от того, какие решения будет принимать команда президента США Дональда Трампа.