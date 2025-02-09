В США назвали единственный способ завершить конфликт на Украине
Журналист Хинкл: Капитуляция Украины — единственный способ завершить конфликт
Украина должна капитулировать без каких-либо гарантий, обещаний или заверений. Это единственный способ завершить конфликт прямо сейчас, сообщил американский журналист Джексон Хинкл у себя в соцсети Х.
«Украина должна безоговорочно капитулировать. Это единственное решение», — написал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине. В Кремле не стали раскрывать конкретные темы этой беседы. Глава Белого дома рассчитывает, что Киев расплатится за американскую помощь своими ресурсами, однако большая часть этих ископаемых находятся на подконтрольных России территориях. Следующим шагом администрации Трампа станет организация встреч с украинскими и российскими представителями, которую он уже поручил своему помощнику Уолцу.
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