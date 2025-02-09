Зеленский взмолился об ударе по «‎двум столпам» оборонного комплекса России

Владимир Зеленский обратился к сторонникам Киева с просьбой усилить санкции против России, чтобы это привело к снижению мировых цен на нефть. Он считает, что таким образом удастся лишить РФ части доходов с продаж в этой отрасли.

Украинский политик утверждает, что всё производство вооружения в России стоит на двух столпах — «обходе санкций» и «высоких ценах на нефть», которые должны быть снижены. Зеленский также намекнул западным партнёрам, что Киеву «недостаточно дальнобойных ракет и дронов». Глава киевского режима поблагодарил союзников, которые ужесточают санкции, но призвал их работать усерднее, а также вкладывать деньги в украинскую военную промышленность.

«Мы благодарны всем партнёрам, которые ужесточают санкции. Должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК», — написал Зеленский.