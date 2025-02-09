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Регион
9 февраля, 10:53

Зеленский взмолился об ударе по «‎двум столпам» оборонного комплекса России

Зеленский: Надо снизить доходы России от продаж нефти, усилив санкции

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский обратился к сторонникам Киева с просьбой усилить санкции против России, чтобы это привело к снижению мировых цен на нефть. Он считает, что таким образом удастся лишить РФ части доходов с продаж в этой отрасли.

Украинский политик утверждает, что всё производство вооружения в России стоит на двух столпах — «обходе санкций» и «высоких ценах на нефть», которые должны быть снижены. Зеленский также намекнул западным партнёрам, что Киеву «недостаточно дальнобойных ракет и дронов». Глава киевского режима поблагодарил союзников, которые ужесточают санкции, но призвал их работать усерднее, а также вкладывать деньги в украинскую военную промышленность.

«Мы благодарны всем партнёрам, которые ужесточают санкции. Должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК», — написал Зеленский.

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Зеленского жутко бесит, что у России всё это время выходит каким-то образом обходить огромное количество санкций его европейских союзников. Зачастую в этом помогают третьи страны. Ранее лидер киевского режима заявил, что помощь РФ в обходе санкций должна рассматриваться как участие в спецоперации на её стороне. С другой стороны, мало кому есть дело до этого, ведь некоторые европейские политики, к примеру венгерский премьер Орбан, прямым текстом говорят, что антироссийские санкции необходимо отменить.

Владимир Озеров
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